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微電車校園推簡易考照 卻管不到校外停車

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬張裕珍／連線報導

只要年滿十四歲、不必考駕照就能騎微電車上路，也讓校園面臨新的交通安全管理課題。多名校長、主任坦言，能管的是「進入校園的車」，若學生未登記、將車停在校外，就可能成為校方難以掌握、管理的黑數。新竹市新學年度將推校園簡易實地考照，透過認證加強管理。

微電車事故量攀升，警方取締疲於奔命。新竹市警察局統計，竹市青少年微電車事故占比從二○二四年百分之九、二○二五年百分之十五，升至今年一至七月百分之廿一，取締件數三年來也從二四一件、六四七件，增至今年一至七月四五六件，顯示青少年騎微電車的交通安全觀念仍不足。

竹市交通處指出，截至今年六月，竹市有二點五萬輛微電車領牌；教育處依各校提報，掌握騎微電車通勤代步學生約卅人，但去年全市近六十件青少年騎微電車事故，顯示青少年使用「黑數」不少。

新竹市國、高中校長觀察，國中因多採就近入學，騎乘需求較低，但到了高中，隨著通勤距離拉長，加上新竹地形高低起伏，微型電動二輪車就有實際需求。一名高中校長表示，管理的第一個難題就是無法全面掌握學生騎乘情形，車停校內可要求申請停車證，但停在校外，就難以管理。

該名校長認為，推動微型電動二輪車簡易考照或安全認證有其必要性，透過認證制度，可將常見危險態樣、大型車內輪差等實際道路風險納入課程，讓學生不是只會騎車，而是理解如何安全上路，學校也能藉由認證建立管理門檻。但近年運具多元、車流混雜，也盼相關單位一併檢視交通環境。

新竹市教育處指出，考量學生騎乘安全，一一五學年度將配合交通部推動「簡易考照」，由各校利用校內空間設置簡易考場。學生須先完成二小時交通安全常識、相關法規及騎乘注意事項課程，再接受一小時安全騎乘實地操作，完成課程後才能參加考照，通過考照後將會發放專屬停車證辨識。

不過，桃園一名高中主任則憂心，若各縣市開始要求學生需要透過考照或訓練，才能騎微電車，這就跟十八歲才能考駕照沒有太大分別，一旦限縮學生使用微電車，恐會促使學生轉向無照騎車，或乾脆不騎進校園，交通安全風險更大。他認為，微電車已有一定車速限制，仍應以強化交通安全教育為先。

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