udn 社會 焦點事件 聽新聞 0:00 / 0:00 Your browser does not support HTML5 Audio! 😢 騎微電車「先道安教學再上路」 2026-09-03 00:00 郭政芬、 聯合報／ 記者 黃羿馨 張裕珍 ／新竹報導

桃園警方會同監理站人員取締違法改裝的微型二輪電動車。圖／警方提供"> 微型電動二輪車成為青少年代步神器，卻因缺乏完整駕駛訓練，事故件數不斷攀升。圖為

桃園警方會同監理站人員取締違法改裝的微型二輪電動車。圖／警方提供

青少年騎微電車事故增加，一到六月造成二人死亡、二三六五人受傷。專家普遍認為，關鍵在於騎乘者上路前是否接受足夠的交通規則與駕駛教育，政府應提供交通安全教學；學者更建議將微電車納入駕照管理，騎乘者須先考試，合格後才能上路。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，不應把微型電動二輪車當成「洪水猛獸」，而是要釐清事故具體原因，分析究竟是哪個動作或判斷出了問題，再從人、車、路三方面檢討改善。上路安全最重要的仍是教育、學習與經驗，而不是單純將責任歸咎於車輛或人本身。

林志學還表示，隨著微型電動二輪車及電動輔助自行車騎車人數增加，相關車輛數量也會持續上升，騎乘者上路前應接受符合現況的交通安全教育。因道路環境常見汽機車混合行駛，要讓學生理解實際道路上的互動與默契，以應付各種交通狀況。

例如微型電動二輪車速度較慢，就應靠右穩定行駛，不要任意變換方向，讓後方車輛能清楚辨識、預測騎乘動向。即使進入車流密集的道路，只要遵守基本規則、保持穩定騎乘，並給其他用路人充分的辨識度與可預測性，就能降低衝突與事故風險。

「車很多，不要恐慌，要冷靜判斷。」林志學說，真正需要教給學生的，是如何在真實道路環境中安全使用交通工具，而不是見車流複雜就產生恐懼；唯有透過教育與實際經驗累積，才能讓年輕騎士逐步建立正確的道路判斷能力。

國立陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞說，微電車不需駕照就能騎，但實際上有很高比率的車輛經過改裝，車速不見得比一般機車慢，他認為應將微電車納入駕照管理，但可與一般機車考照有所區隔，重點在於讓想要騎微電車的人能先理解交通規則，並通過考試才能上路。

針對違法改裝微電車，邱裕鈞強調「一定要嚴懲」，非法改裝會衍生嚴重的交通問題。既然微電車規定速限廿五公里，就應維持不能鬆綁，除了處罰改裝車主，相關單位也要積極溯源，追蹤到改裝業者車行後，一定要主動發布新聞周知，讓業者認知自己也須負起相關責任，不能脫責。

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