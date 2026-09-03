代步神器 青少年微電車事故5年飆170％

微型電動二輪車成為青少年代步神器，卻因缺乏完整駕駛訓練，事故件數不斷攀升。記者黃仲裕／攝影

微型電動二輪車成為青少年代步神器，更成為通學「最後一哩」便利選擇，事故風險卻不斷升高。五年來，十三至十七歲青少年騎乘微電車事故件數暴增逾百分之一七○，事故數甚至陸續「超車」成人、高齡族群，這群青少年缺乏完整駕駛訓練，恐成道路安全下個破口。

交通部表示，分析微型電動二輪車受傷人數及年齡，國高中生受傷風險的確比較高，交通部正與相關部會及地方政府規畫推動事故防制對策，希望降低微型電動二輪車事故。

交通部道安網統計，全國十三至十七歲青少年微型電動二輪車事故，從二○二一年一三七一件增至二○二五年三七○四件；今年一月至六月累計二六五○件，平均一天十四點六件。進一步分析肇事年齡分布，青少年去年超越成人與高齡族群，高居各年齡層之冠。

青少年騎乘微電車事故持續攀升，今年一至六月造成二三六五人受傷、二死，追查事故原因，有的是不熟悉路況、未注意車前狀況自撞，甚至是涉及改裝，車速過快釀嚴重死傷。桃園今年六月發生一起十七歲高中生騎微電車撞擊老婦人致死的嚴重車禍，有目擊者指該輛微電車疑似大幅改裝。

警方分析，相較於YouBike，微型電動二輪車免踩踏、續航距離較長，且年滿十四歲即可合法騎乘，加上「免考照、購車門檻低」等優勢，躍升為青少年代步首選。但不得輕忽的是，微電車的便利性也讓尚未接受完整駕駛訓練的學生，提早面對汽、機車混合的道路環境。

從事故時段與地點來看，青少年微電車事故以上、下學時段較多，通學風險並不只存在校門口，住家至站點、站點至學校，以及放學後前往補習班、商圈，再返家的整段移動路線都可能發生。

一名邱姓家長因應就讀高中的孩子通勤與補習需求，替孩子購買微電車代步。她說，因微電車仍有一定速度，孩子一開始上路非常緊張；政府開放微電車讓未滿十八歲的學生騎乘，還是應該要安排相關駕訓與考試，建立基本交通安全觀念，而非「會騎就好」，否則貿然上路太恐怖。

靖娟交通安全文教基金會指出，近年自行車、電輔車與微電車事故暴增，十三歲到十七歲青少年族群案件量近三年更以一點二七倍率逐年倍增，去年此族群自行車死傷事故數也超過七千八百名，顯示政府在保護兒少交通安全方面還有努力空間。

基金會認為，目前微型電動車不用考照，年滿十四歲就能騎，但青少年可能不熟悉交通法規。因此，在降低微電車交通事故風險方面，賣車的業者也應該盡一些社會責任，買賣交易時，除了簽訂相關契約，也要教導使用者基本的交通法規及用路觀念。