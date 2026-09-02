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京華城案二審柯文哲9月8日將出庭 高院先處理黃景茂是否延長限制出境

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京華城案二審柯文哲9月8日將出庭 高院先處理黃景茂是否延長限制出境

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，一審判刑17年。同案被告、台北市都市發展局前局長黃景茂限制出境、出海期限將至，台灣高等法院今開庭訊問，黃對於限制出境沒有意見。然而，京華城等案將於9月8日行準備程序，柯文哲也將首度於二審出庭，備受關注。

黃景茂一審被依貪汙治罪條例公務員對主管事務圖利罪判刑6年6月，褫奪公權3年。黃先前被裁定限制出境、出海，期限將於9月13日屆滿，高院今開庭訊問，黃表示本身對於限制出境、出海沒有意見。

檢察官認為，黃景茂一審被判處6年半重刑，且前長官、台北市前副市長彭振聲及前部屬、台北市都委會前執秘邵琇珮皆認罪獲緩刑確定，顯見黃犯罪嫌疑重大，逃亡規避刑罰及妨礙審判可能性高，仍有延長限制出境、出海的必要。

黃景茂委任律師陳鴻謀則認為沒有必要延長限制出境、出海，黃擔任公務員40餘年，奉公守法，沒有不良紀錄，本案涉案部分黃並沒有圖利犯意，建請法院審酌，並尊重合議庭決定。

黃景茂委任律師許英傑表示，尊重合議庭決定，不過黃長期擔任公務員，不是達官貴人，沒有資源逃亡，且彭振聲、邵琇珮雖認罪，但兩人對於犯罪事實及情節一概否認，檢察官一度要撤銷緩刑求刑，相關事實是否明確仍有疑義。

許英傑說，黃景茂在本案中是主動到庭，且一審宣判之後，審判長有告知若認為強制處分金額過高，可以具狀請求減少，此部分雖無筆錄，但有法庭錄音為證，認為黃犯罪嫌疑並非重大。法官庭末諭知是否延長限制出境、出海，會待合議庭評議後裁定。

台北市都市發展局前局長黃景茂（圖）限制出境、出海期限將至，台灣高等法院今開庭訊問，黃對於限制出境沒有意見。記者林孟潔／攝影
台北市都市發展局前局長黃景茂（圖）限制出境、出海期限將至，台灣高等法院今開庭訊問，黃對於限制出境沒有意見。記者林孟潔／攝影

台北市都市發展局前局長黃景茂（圖）限制出境、出海期限將至，台灣高等法院今開庭訊問，黃對於限制出境沒有意見。記者林孟潔／攝影
台北市都市發展局前局長黃景茂（圖）限制出境、出海期限將至，台灣高等法院今開庭訊問，黃對於限制出境沒有意見。記者林孟潔／攝影

台北市都市發展局前局長黃景茂（圖）限制出境、出海期限將至，台灣高等法院今開庭訊問，黃對於限制出境沒有意見。記者林孟潔／攝影
台北市都市發展局前局長黃景茂（圖）限制出境、出海期限將至，台灣高等法院今開庭訊問，黃對於限制出境沒有意見。記者林孟潔／攝影

京華城 柯文哲 限制出境

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