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緬甸椰子粉藏200萬元海洛因走私 台通緝犯潛逃海外遙控

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

販毒集團在緬甸海洛因夾藏在椰子粉包裹寄來台，海關攔截起出價值200萬元的1.04公斤海洛因，刑事局查獲金主陳姓男子等7人移送，查出滯留緬甸多年的一名台籍男子在幕後遙控，新北地檢署已依毒品罪起訴陳等6人。

警方調查，這批包裹今年4月從緬甸寄出抵台，關務署台北關當月30日拆開檢查，有兩包椰子粉及數包餅乾，發現兩包椰子粉包裝內是海洛因粉末，共搜出1.04公斤，通報刑事局由偵三大隊第三隊追查。

包裹5月5日被送至新北市中和區某公寓，無人簽收被退至中和郵局，隔天39歲蔡姓男子搭計程車前往領取，43歲黃姓男子、40歲古姓男子共乘機車到場，在郵局外向蔡拿包裹，警方當場拘提3人。

警方查出，陳姓男子出資運毒，由曾姓男子介紹蔡領包裹、李姓男子查詢包裹進度，朱姓男子則是登記收件人，5月6日至6月25日在新北、桃園、苗栗等縣市拘提4人。陳坦承運毒，稱要自行施用，有犯嫌說不知是毒品。

警方詢問及清查手機，發現上手是多年前出境至緬甸的一名台籍男子，已因案被發布通緝，透過FaceTime聯繫陳、曾、黃等人運毒。

警方拘提犯嫌時搜出海洛因59.6公克、安非他命47.15克，詢後移送。新北檢聲押陳、黃、蔡、朱獲准，命曾限制住居及限制出境，古、李請回；7月1日起訴陳等6人，認為李犯罪嫌疑不足，不起訴處分。

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販毒集團在緬甸將海洛因夾藏在椰子粉包裹寄來台，海關攔截起出1.04公斤海洛因，刑事局查獲陳姓男子等7人。記者李奕昕／翻攝
販毒集團在緬甸將海洛因夾藏在椰子粉包裹寄來台，海關攔截起出1.04公斤海洛因，刑事局查獲陳姓男子等7人。記者李奕昕／翻攝

販毒集團在緬甸將海洛因夾藏在椰子粉包裹寄來台，海關攔截起出1.04公斤海洛因，刑事局查獲陳姓男子等7人。記者李奕昕／翻攝
販毒集團在緬甸將海洛因夾藏在椰子粉包裹寄來台，海關攔截起出1.04公斤海洛因，刑事局查獲陳姓男子等7人。記者李奕昕／翻攝

販毒集團在緬甸將海洛因夾藏在椰子粉包裹寄來台，海關攔截起出1.04公斤海洛因，刑事局查獲陳姓男子等7人。記者李奕昕／翻攝
販毒集團在緬甸將海洛因夾藏在椰子粉包裹寄來台，海關攔截起出1.04公斤海洛因，刑事局查獲陳姓男子等7人。記者李奕昕／翻攝

販毒集團在緬甸將海洛因夾藏在椰子粉包裹寄來台，海關攔截起出1.04公斤海洛因，刑事局查獲陳姓男子等7人。記者李奕昕／翻攝
販毒集團在緬甸將海洛因夾藏在椰子粉包裹寄來台，海關攔截起出1.04公斤海洛因，刑事局查獲陳姓男子等7人。記者李奕昕／翻攝

緬甸 海洛因 走私

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