影／彰化宮廟負責人獨子網購槍支零件組裝 南警搜索起出長槍、手指虎

40歲曹姓男子是彰化縣員林市一間宮廟負責人的獨子，平時無業，竟上網購買槍械零件，遭台南市警第五分局偵查隊網路巡邏時發現；警方昨天前往宮廟搜索，當場在曹的房間起出長槍1把、手指虎16個，曹辯稱純粹是個人興趣才會購買組裝，詢問後今天中午將移送彰化地檢署偵辦。

第五分局偵查隊長潘志偉說明，因應選舉將近，為防制非法槍械流入社會，避免不法分子持槍滋事，影響社會治安及選舉期間安全，偵查隊持續加強查緝非法槍械及暴力犯罪；偵查佐結合網路巡邏及科技偵查，主動發掘潛藏於網路世界中的不法犯罪線索，三個多月前發現曹涉有重嫌。

據了解，警方網路巡邏時會注意各大平台是否有販售違禁物品，進而調閱資料查詢是什麼人購買；曹姓男子是在蝦皮購物網站挑選瀏覽，購買相關槍械零件與手指虎，員警從販售違禁品的蝦皮帳號，追查到曹，展開跟監蒐證，發現曹住在彰化縣員林市一間宮廟的後方，並無前科。

警方研判曹從事與槍械相關不法活動，組成專案小組偵辦，為了確認他是否有持改造槍械犯案，日夜監控其行蹤，經掌握作息動態，日前向彰化地院聲請搜索票獲准；昨天中午，專案人員上門搜索，曹並未反抗，但並未主動交出違禁品，警方一一起出長槍1把、手指虎16個及半自動手槍4把。

經初步檢視，改造長槍測試後確認具有貫穿鋁片威力，有相當殺傷力，若遭不法人士持有或使用，恐對民眾生命、身體安全及社會治安造成嚴重危害；半自動手槍則疑似尚未改造完成，未具有貫穿鋁片威力。曹辯稱只是為了個人收藏興趣，買零件組裝槍支，沒有要拿來犯案。

據指出，專案小組研判曹並未吐實，以其手邊違禁品數量，可能不是僅僅為了收藏興趣，將再深入追查；詢問後，今天中午將依槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地檢署偵辦。

分局表示，選舉期間對於非法槍械、暴力犯罪及可能危害社會治安等不法行為，警方均將持續強力查緝，並針對槍械來源、改造過程、流向及是否涉及其他不法用途，持續向上溯源、向下追查。

警方昨天前往宮廟搜索，在曹姓男子的房間起出長槍1把、手指虎16個，曹辯稱純粹是個人興趣才會購買組裝。記者袁志豪／翻攝