喪屍煙彈成新威脅 警籲毒緝中心升級

台灣新興毒品以毒品咖啡包、依托咪酯類「喪屍煙彈」為大宗，毒咖啡鑑驗數曾一路攀升，但去年及今年均下降，而喪屍煙彈迅速盛行，為毒駕案主要施用毒品之一，警方觀察有取代毒咖啡趨勢，須加強防制。

緝毒警官說，我國約二○一○年起出現毒咖啡，成分最多是「喵喵」４-甲基甲基卡西酮，其次是甲基-Ｎ，Ｎ-二甲基卡西酮，列管卡西酮類毒品多達七十六種。

他說，中國大陸早年盛行將四氫大麻酚摻進電子煙油，經列管毒品改摻合成大麻素，二○二一年被列管改摻依托咪酯類，二○二三年十月被列管，同年底台灣驗尿出現依托咪酯類；大陸嚴管後，毒梟拓展市場至台、日、韓、星、馬，「吸電子煙比泡咖啡更方便」，受年輕人青睞，列管依托咪酯類毒品已九種，應防新變種。

刑事局統計，二○一六年收驗毒咖啡二萬四五八三包，逐年成長至二○二○年廿五萬六六五二包，二○二三年疫後反彈至廿五萬七八九九包，前年廿六萬一一五○包達最高峰；去年起加民間檢驗仍降至十五萬五九二七包，今年上半年共檢驗五萬一六四三包。

警方認為刑事局毒品查緝中心層級偏低，已向行政院人事行政總處反映推動升級。一名高階警官說，不少國家設高層級緝毒專責機關，如美國緝毒局、泰國皇家警察肅毒總局、新加坡中央肅毒局，但毒緝中心只是刑事局內二級單位，編制僅十二人，資源及人力難到位。