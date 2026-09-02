新興毒品變形 列管落後恐現法律空窗

新興毒品以毒品咖啡包、依托咪酯類「喪屍煙彈」為大宗，但近年來毒咖啡鑑驗數下降，喪屍煙彈則盛行迅速。記者李奕昕／翻攝

新興毒品層出不窮，警方擔憂我國毒品列管方式趕不上毒梟「調整化學結構」速度，建議借鏡日本等國的毒品臨時禁令措施，如發現新興影響精神物質濫用，在審議通過、公告列管生效前，授權相關部會緊急管制，避免出現法律空窗期。

據了解，早期「喵喵」４-甲基甲基卡西酮、「牛奶針」丙泊酚尚未被列管為毒品前，頻傳施用致死案件，但喵喵二○一○年四月首次被查獲施用，同年七月被列管生效，歷經三個月，而牛奶針二○一○年一月首次被查獲施用，直到二○一五年八月才被列管生效，耗時五年七月。

新興毒品繁多，政府曾參考聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）接獲各國通報檢出的新興影響精神物質（ＮＰＳ），二○二○年由毒品審議委員會審議，二○二一年公告「一次性」列管二九六項毒品，但批評者認為曠日廢時且掛一漏萬。

緝毒警官說，我國列管毒品是由警政署、調查局等機關提報，經法務部召開毒審會，審議通過後預告，再陳報行政院公告，從審議通過到生效可能長達數月，但新興毒品化學結構變化快，「新型態」不斷出現，期間查獲即無法依毒品危害防制條例處罰。

刑事局研究外國管制模式，除以「整類結構」、「結構類似物」或「無合法用途即毒品」列管，日本、美國、英國、紐西蘭等國均有臨時禁令機制。

警方建議研議，針對新興影響精神物質，在毒品審議通過後、尚未生效前，授權法務部或衛福部公告緊急管制，並制定罰則；另外，強化台灣高等檢察署「毒品先驅原料預警平台」機制，在未列管相關物質前，由六大緝毒系統監控追查。

法務部表示，現行毒品審議有兩道預警機制，首先是第一線緝毒人員如查獲尚未列管的新興毒品，即向高檢署的聯繫平台回報，再送交法務部毒品審議委員會審議；其二，毒審會成員會密切注意聯合國相關公告，如有新興毒品於本土尚未發現、但在國外已經列管，也會送進毒審會審議。毒審會三個月開一次，必要時可臨時召集會議。