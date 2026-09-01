快訊

47歲皮膚科名醫猝逝診所永久歇業 卡到遺產稅資金凍結？員工顧客都急了

美股早盤／4大指數盡墨！全球債市拋售潮 費半摔2%、台積電ADR遊走平盤

曾馨瑩同框郭台銘照 凍齡外型驚艷外國網友：孫女還妻子？

聽新聞
0:00 / 0:00

陳佩琪怨「小孩醫療險被扣」 台北分署：柯文哲是要保人 不服可提救濟

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

行政執行署強制執行民眾黨前主柯文遭監察院處分的政治獻金申不實裁罰、沒收案，柯妻陳佩琪在臉書表示收到扣押財產公文，要扣押3個小孩醫療險，抱怨「是由小孩帳戶扣錢的」、「是在扣押什麼鬼啊？」，行政執行署台北分署今表示，柯文哲是要保人，若不服可依法救濟，

台北分署說，於調查與柯文哲有關之保險公司後，即依法核發執行命令扣押其保險契約債權，該執行命令係扣押義務人對保險公司之金錢債權，且於義務人為要保人時，禁止其為其他處分及行使權利等行為。

又，該執行命令說明八已載明柯文哲為要保人時，其保險契約為健康、傷害保險或依保險法第123條之1第2項由主管機關公告之人壽保險者；或為人壽、年金保險，其解約金債權或現存在之保單價值準備金債權未逾最近1年衛生福利部或直轄市政府所公告每人每月最低生活費1.2倍計算之6個月金額中最高標準者，其解約金債權或現存在之保單價值準備金債權均不予扣押。

台北分署表示，柯文哲於今日委任家屬主動到場，已向其說明相關法律規定，並告知如不服，因法律已賦予聲明異議之救濟途徑，柯自得依法提起救濟。

行政執行署強制執行民眾黨前主柯文遭監察院處分的政治獻金申不實裁罰、沒收案，柯妻陳佩琪在臉書表示收到扣押財產公文，要扣押3個小孩的醫療險，抱怨「是由小孩帳戶扣錢的」、「是在扣押什麼鬼啊？」，行政執行署台北分署今表示，柯文哲是要保人，若不服可依法救濟，聯合報系資料照
行政執行署強制執行民眾黨前主柯文遭監察院處分的政治獻金申不實裁罰、沒收案，柯妻陳佩琪在臉書表示收到扣押財產公文，要扣押3個小孩的醫療險，抱怨「是由小孩帳戶扣錢的」、「是在扣押什麼鬼啊？」，行政執行署台北分署今表示，柯文哲是要保人，若不服可依法救濟，聯合報系資料照

陳佩琪 柯文哲 小孩 醫療險

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

男欠稅、交通罰款逾20萬分期又斷繳 土地一查封他「一次全還了」

繳2千萬遺產稅…1.6億保險金拿不到？繼承藏3大地雷 這些情況要小心

郭明鑑利關人投資風波 金管會開罰國泰投信600萬元

金管會因應郭明鑑事件補破網 將強化重大事件揭露機制

相關新聞

疑病患糾紛被報復？ 苗栗男護理師遭人持美工刀劃傷

苗栗縣後龍高鐵新站帝寶附近今(1日)清晨驚傳隨機傷人案！苗栗縣議長李文斌一早接獲訊息後透過臉書發文，一名男護理師在路上遭嫌犯持美工刀傷害，目前嫌犯正在追緝中，請民眾這幾天外出時多加警覺，注意四周，至於護理師傷勢、嫌犯動機還有待釐清。

陳佩琪怨「小孩醫療險被扣」 台北分署：柯文哲是要保人 不服可提救濟

行政執行署強制執行民眾黨前主柯文遭監察院處分的政治獻金申不實裁罰、沒收案，柯妻陳佩琪在臉書表示收到扣押財產公文，要扣押3個小孩的醫療險，抱怨「是由小孩帳戶扣錢的」、「是在扣押什麼鬼啊？」，行政執行署台北分署今表示，柯文哲是要保人，若不服可依法救濟，

警追一夜！永安市場站驚傳男子攜帶刀械 今晨南勢角站逮獲

新北捷運昨晚驚傳有乘客疑似攜帶刀械。中和分局昨晚7時許接獲民眾報案，指捷運永安市場站有一名男子背著後背包，疑似包內藏有刀械，警方立即派遣快打警力到場，但現場未發現該名男子，經調閱監視器也未看到明顯刀械影像。警方隨即成立專案小組追查，今天清晨6時許在捷運南勢角站埋伏，成功攔下40歲白姓男子，並從其背包內查獲2把露營刀。

苗栗男護理師遭隨機持美工刀劃傷 竟是自導自演「假案」

苗栗縣後龍高鐵新站帝寶今晨驚傳隨機傷人案，引發社會關注！一名年輕陳姓男護理師報警稱說在路上遭歹徒持美工刀傷害，但警方追查後竟是一樁「假案」，因疑點重重，陳男才坦承自導自演，至於原因他仍不願告知，警方將依誣告罪嫌將他函送法辦。

帛琉毒品氾濫嚴峻 調查局提供300組快篩試劑協助緝毒

近年帛琉被犯罪集團鎖定，成為電詐機房與洗錢新興區域，太子集團案爆發後，調查局發現帛琉當地毒品氾濫問題日趨嚴重，局長陳白立獲悉外交部長林佳龍近日出訪帛琉機會，配合外交部需求，提供調查局研發的300劑毒品快篩試劑供林佳龍出訪運用。

時機敏感…南投丟包急診室案 死者為議長親戚

南投莊姓男子上月廿八日遭人押走凌虐，隔天清晨遭丟包在醫院急診室，搶救不治；檢警追查疑與砸車糾紛有關，已循線逮捕劉姓男子等六人，劉男等三人收押禁見，曾姓男子五十萬元交保，另二名未成年人裁定收容。外傳死者為南投縣議會議長何勝豐外甥，何昨表示，莊是其妻的親戚，他不認識動手的人，全案也與選舉無關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。