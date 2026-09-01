陳佩琪怨「小孩醫療險被扣」 台北分署：柯文哲是要保人 不服可提救濟

行政執行署強制執行民眾黨前主柯文遭監察院處分的政治獻金申不實裁罰、沒收案，柯妻陳佩琪在臉書表示收到扣押財產公文，要扣押3個小孩的醫療險，抱怨「是由小孩帳戶扣錢的」、「是在扣押什麼鬼啊？」，行政執行署台北分署今表示，柯文哲是要保人，若不服可依法救濟，

台北分署說，於調查與柯文哲有關之保險公司後，即依法核發執行命令扣押其保險契約債權，該執行命令係扣押義務人對保險公司之金錢債權，且於義務人為要保人時，禁止其為其他處分及行使權利等行為。

又，該執行命令說明八已載明柯文哲為要保人時，其保險契約為健康、傷害保險或依保險法第123條之1第2項由主管機關公告之人壽保險者；或為人壽、年金保險，其解約金債權或現存在之保單價值準備金債權未逾最近1年衛生福利部或直轄市政府所公告每人每月最低生活費1.2倍計算之6個月金額中最高標準者，其解約金債權或現存在之保單價值準備金債權均不予扣押。

台北分署表示，柯文哲於今日委任家屬主動到場，已向其說明相關法律規定，並告知如不服，因法律已賦予聲明異議之救濟途徑，柯自得依法提起救濟。