警追一夜！永安市場站驚傳男子攜帶刀械 今晨南勢角站逮獲

新北捷運昨晚驚傳有乘客疑似攜帶刀械。中和分局昨晚7時許接獲民眾報案，指捷運永安市場站有一名男子背著後背包，疑似包內藏有刀械，警方立即派遣快打警力到場，但現場未發現該名男子，經調閱監視器也未看到明顯刀械影像。警方隨即成立專案小組追查，今天清晨6時許在捷運南勢角站埋伏，成功攔下40歲白姓男子，並從其背包內查獲2把露營刀。

警方表示，昨晚接獲報案後，除立即派員前往永安市場站處理，也詢問報案人男子特徵，並調閱捷運站內監視器。由於當時未找到男子，影像中也未見明顯刀械，警方進一步調閱其進出站刷卡紀錄，以及出站後周邊監視器，循線掌握行蹤。

為避免發生意外，中和分局同時通令轄內各派出所，加強捷運站巡邏及守望，並成立專案小組追查。今天清晨6時許，專案小組成員前往南勢角捷運站出入口及閘門處埋伏，成功攔獲白姓男子。

警方當場在白男隨身背包內查獲2把刀械，後續確認均為露營刀。警方指出，白男供稱刀械是在蝦皮購買，至於攜刀原因及是否有其他犯意，仍待進一步釐清。

中和分局表示，本案並未造成任何人員受傷，白男警詢後將依刑法恐嚇危害安全罪及「大眾捷運法」移請新北地檢署偵辦。

依「大眾捷運法」第50條之1第1項規定，未經許可攜帶刀械、剪刀或其他危險物品進入捷運系統路線、場、站或車輛內，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

警方強調，對於涉及公共運輸安全的可疑情況都會迅速查處，也呼籲民眾若在捷運站內發現可疑人物或危險物品，應立即通報站務人員或警方，以利第一時間處置。

民眾昨晚在捷運永安市場站發現一名男子疑似攜帶刀械後報警，中和分局立即派遣警力到場，並加強捷運站巡邏及安全維護。記者張策／翻攝