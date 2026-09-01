苗栗男護理師遭隨機持美工刀劃傷 竟是自導自演「假案」

苗栗縣後龍高鐵新站帝寶今晨驚傳隨機傷人案，引發社會關注！一名年輕陳姓男護理師報警稱說在路上遭歹徒持美工刀傷害，但警方追查後竟是一樁「假案」，因疑點重重，陳男才坦承自導自演，至於原因他仍不願告知，警方將依誣告罪嫌將他函送法辦。

這起發生在高鐵站附近街頭的隨機傷人案，地點距離苗栗縣議長李文斌服務處不遠，李議長一早聞訊還特別透過臉書提醒民眾要多加警覺，注意四周；陳男接受媒體採訪時，甚至還拋出可能是急診室醫療暴力所致，未料警方雖迅速破案，但劇情竟如此不堪。

據了解，陳姓護理師稍早向警方報案時，稱說今天凌晨因工作關係與他人有糾紛，日前曾控告病患，懷疑病患家屬不滿，才在他住處附近埋伏，看到他出來買東西就拿刀劃傷他後逃逸。

不過，對於確切案發時間他辯稱因被歹徒推倒暈倒，已記不清楚，可能1點多到3點之間。警方據此調閱案發現場、陳男住處監視器畫面，發現陳男宣稱被砍傷後步行回住處，但監視器發現身上毫髮未傷，後來走出住處才有包紮傷勢。

上午10點左右，警方二度傳喚陳男，他自知「紙包不住火」，坦承全案是自導自演，稱因工作壓力大才想到自編自導自己割傷自己，用意不是要自殺。警方不排除他是想藉此「討拍」引發社會關注，訊後將依刑法誣告罪嫌將他函送偵辦。