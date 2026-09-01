快訊

2027春節請假攻略！請5天爽休16天 3種請法一次看

贈與小孩244萬內都不用申報？專家：這種一定要報

幼小銜接考驗弱勢家庭 外部資源如何「入園」協助？

聽新聞
0:00 / 0:00

帛琉毒品氾濫嚴峻 調查局提供300組快篩試劑協助緝毒

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

近年帛琉被犯罪集團鎖定，成為電詐機房與洗錢新興區域，太子集團案爆發後，調查局發現帛琉當地毒品氾濫問題日趨嚴重，局長陳白立獲悉外交部長林佳龍近日出訪帛琉機會，配合外交部需求，提供調查局研發的300劑毒品快篩試劑供林佳龍出訪運用。

調查局自行研發的毒品快篩劑，是目前能篩檢出最多種毒品之試劑，包括海洛因、古柯鹼、K他命、大麻、新興毒品卡西酮等，且一經篩檢，即能快速顯示毒品反應，獲我友邦及東南亞國家的喜愛。

我國曾於2024年10月間，由駐帛琉大使親赴帛琉總統府致贈調查局自行研發毒品快篩劑，因測試毒品效果顯著，甚獲帛琉司法部喜愛，近期主動行文向外交部索取該毒品快篩劑。

調查局獲悉林佳龍近日出訪帛琉，因而配合外交部需求，提供300劑毒品試劑，由林佳龍代表我國致贈於帛琉司法部，協助友邦帛琉緝毒，帛琉惠恕仁總統在場觀禮。

檢調偵辦太子集團洗錢案，發現該集團創設「OJBK」錢包洗錢，透過Cigar Vie雪茄館負責人陳韋志洗錢，辦案人員查出，OJBK的上游水房是「鳳玖企業社」，雙方利用蝦皮帳號為掩護，將不法所得匯至境外，連知名律師都是共犯，顯見帛琉已成詐團、博奕集團洗錢重地。

此外，調查局在偵辦太子集團百億洗錢案期間，查獲前國家安全局第六處退伍中校石濱芳，涉在帛琉經商期間，被大陸外交部附屬單位吸收成為共諜，刺探帛琉支持台灣參與世界衛生大會（ＷＨＡ）及「我們的海洋大會」（ＯＯＣ）等資訊，再透過微信回報陸方，被檢方依違反國家情報工作法起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

調查局鑑識科學處開發「廣篩型毒品<a href='/search/tagging/2/快篩試劑' rel='快篩試劑' data-rel='/2/185268' class='tag'><strong>快篩試劑</strong></a>组」，是目前能篩檢出最多種毒品之試劑，獲國內外一致好評。聯合報系資料照
調查局鑑識科學處開發「廣篩型毒品快篩試劑组」，是目前能篩檢出最多種毒品之試劑，獲國內外一致好評。聯合報系資料照

快篩試劑 快篩 帛琉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

帛琉辦太平洋島國論壇峰會 盼就反對中國射彈達共識

台灣攜手帛琉、美日深化藍碳合作 以 AI、衛星遙測助海洋治理

中國警告台灣參與PIF峰會 林佳龍：續與夥伴站在一起

海平面上升威脅島國 聯合國官員籲各國領袖親赴見證

相關新聞

苗栗男護理師遭隨機持美工刀劃傷 竟是自導自演「假案」

苗栗縣後龍高鐵新站帝寶今晨驚傳隨機傷人案，引發社會關注！一名年輕陳姓男護理師報警稱說在路上遭歹徒持美工刀傷害，但警方追查後竟是一樁「假案」，因疑點重重，陳男才坦承自導自演，至於原因他仍不願告知，警方將依誣告罪嫌將他函送法辦。

疑病患糾紛被報復？ 苗栗男護理師遭人持美工刀劃傷

苗栗縣後龍高鐵新站帝寶附近今(1日)清晨驚傳隨機傷人案！苗栗縣議長李文斌一早接獲訊息後透過臉書發文，一名男護理師在路上遭嫌犯持美工刀傷害，目前嫌犯正在追緝中，請民眾這幾天外出時多加警覺，注意四周，至於護理師傷勢、嫌犯動機還有待釐清。

帛琉毒品氾濫嚴峻 調查局提供300組快篩試劑協助緝毒

近年帛琉被犯罪集團鎖定，成為電詐機房與洗錢新興區域，太子集團案爆發後，調查局發現帛琉當地毒品氾濫問題日趨嚴重，局長陳白立獲悉外交部長林佳龍近日出訪帛琉機會，配合外交部需求，提供調查局研發的300劑毒品快篩試劑供林佳龍出訪運用。

時機敏感…南投丟包急診室案 死者為議長親戚

南投莊姓男子上月廿八日遭人押走凌虐，隔天清晨遭丟包在醫院急診室，搶救不治；檢警追查疑與砸車糾紛有關，已循線逮捕劉姓男子等六人，劉男等三人收押禁見，曾姓男子五十萬元交保，另二名未成年人裁定收容。外傳死者為南投縣議會議長何勝豐外甥，何昨表示，莊是其妻的親戚，他不認識動手的人，全案也與選舉無關。

兒少保護 蔣萬安提4精進措施

北市一名十歲女童因其身心障礙母親在家從事性交易，導致長期遭母親客人性猥褻，案發後未及早安置，引發議論。前總統蔡英文日前發聲呼籲檢討社安網，北市長蔣萬安昨提四項精進，除將類家內成員納ＳＤＭ安全評估，也會在本月四日開檢討會議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。