帛琉毒品氾濫嚴峻 調查局提供300組快篩試劑協助緝毒

近年帛琉被犯罪集團鎖定，成為電詐機房與洗錢新興區域，太子集團案爆發後，調查局發現帛琉當地毒品氾濫問題日趨嚴重，局長陳白立獲悉外交部長林佳龍近日出訪帛琉機會，配合外交部需求，提供調查局研發的300劑毒品快篩試劑供林佳龍出訪運用。

調查局自行研發的毒品快篩劑，是目前能篩檢出最多種毒品之試劑，包括海洛因、古柯鹼、K他命、大麻、新興毒品卡西酮等，且一經篩檢，即能快速顯示毒品反應，獲我友邦及東南亞國家的喜愛。

我國曾於2024年10月間，由駐帛琉大使親赴帛琉總統府致贈調查局自行研發毒品快篩劑，因測試毒品效果顯著，甚獲帛琉司法部喜愛，近期主動行文向外交部索取該毒品快篩劑。

調查局獲悉林佳龍近日出訪帛琉，因而配合外交部需求，提供300劑毒品試劑，由林佳龍代表我國致贈於帛琉司法部，協助友邦帛琉緝毒，帛琉惠恕仁總統在場觀禮。

檢調偵辦太子集團洗錢案，發現該集團創設「OJBK」錢包洗錢，透過Cigar Vie雪茄館負責人陳韋志洗錢，辦案人員查出，OJBK的上游水房是「鳳玖企業社」，雙方利用蝦皮帳號為掩護，將不法所得匯至境外，連知名律師都是共犯，顯見帛琉已成詐團、博奕集團洗錢重地。

此外，調查局在偵辦太子集團百億洗錢案期間，查獲前國家安全局第六處退伍中校石濱芳，涉在帛琉經商期間，被大陸外交部附屬單位吸收成為共諜，刺探帛琉支持台灣參與世界衛生大會（ＷＨＡ）及「我們的海洋大會」（ＯＯＣ）等資訊，再透過微信回報陸方，被檢方依違反國家情報工作法起訴。

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