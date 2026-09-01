疑病患糾紛被報復？ 苗栗男護理師遭人持美工刀劃傷

苗栗縣後龍高鐵新站帝寶附近今(1日)清晨驚傳隨機傷人案！苗栗縣議長李文斌一早接獲訊息後透過臉書發文，一名男護理師在路上遭嫌犯持美工刀傷害，目前嫌犯正在追緝中，請民眾這幾天外出時多加警覺，注意四周，至於護理師傷勢、嫌犯動機還有待釐清。

李文斌臉書指出，「緊急提醒！後龍、豐富的鄉親，以及上下車的朋友，多留心。就在今天清晨四點三十分左右，在我們後龍高鐵新站帝寶附近，發生了一件讓大家都很痛心的事件；一名每天辛苦照顧病人的護理師，竟然在路上遭到隨機持美工刀的歹徒傷害。」

「聽到這個消息，文斌心裡非常沉重與不捨。醫護人員，平常在醫院守護我們的健康，但今天，他卻在我們熟悉的街道上受了刀傷。在這邊，要非常嚴肅地提醒鄉親：這幾天出門散步、上下班、運動或等車的時候，拜託大家一定要把手機放口袋，走路千萬不要滑手機。多看一眼四周，多一分警覺，就能少一分危險。」

被劃傷的24歲陳姓護理師說，家住後龍高鐵站附近，昨小夜班下班返家後，因睡不著進出家門多次散步，今天凌晨4點多再次徒步出門，準備前往附近超商買東西，走到半路突遭後方一名陌生男子持美工刀，衝上來就直接朝他攻擊，他徒手反抗，雙手被劃傷多處，還猛力被對方推倒在地，歹徒隨即逃逸無蹤，幸傷口不深，就醫後暫無大礙。

他說，日前在急診室曾有被患者家屬言語恐嚇紀錄，不排除是遭報復，但歹徒是隨機傷人或有針對性，仍待警方調查。