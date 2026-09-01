提供黑料 衛福部女員工涉當共諜遭訴

橋頭地檢署偵辦中天前主播「馬德」林宸佑共諜案，發現衛福部保護司林姓女約聘副研究員也被吸收，在公部門內蒐集記者名單、政府黑料，甚至還當白手套，協助匯款給被吸收的國軍官兵，相關報酬由林宸佑負責轉匯，橋頭地檢署依貪汙、違反國安法等罪起訴林女，求刑十二年。

林女偵查中被羈押，起訴後移審法院裁定延押。衛福部保護司長郭彩榕表示，林女任職期間主要工作內容為協助民間團體社福補助案件，包括公文發放、核銷等行政工作，未接觸機密業務，已於五月廿五日離職。

檢調查出，二○二五年六月起，林女在衛福部保護司擔任約聘副研究員，就職前先在網路認識綽號「曾先生」的不明人士，「曾先生」向林女承諾若能提供公部門「黑料」或特定團體、記者名單，每月可固定領取五千元報酬。

林女答應「曾先生」後，成功進入衛福部上班，並提供黃姓親友帳務供「曾先生」匯款，等款項入帳後，再由「曾先生」指示林女轉帳至已被中共吸收的江姓、洪姓（均起訴審理中）等國軍官兵。

檢方今年偵辦林宸佑共諜案時，發現林女也是中共「白手套」之一，清查林宸佑往來帳戶，發現林女提供的黃姓親友帳戶，入帳的十三萬元均由林宸佑匯入，林女再依指示將款項轉帳二千至八千元不等給特定官兵。

除協助轉帳賄款外，檢調還查出，今年三月間，林女曾將經手的衛福部公文翻拍後，回傳給「曾先生」，成功領到五千元報酬，全案由主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志指揮調查局新北市調查處偵辦。

檢調指出，林女雖為約聘副研究員，但具公務員身分，卻為牟取私利罔顧國家安全，與境外敵對勢力長期配合，違背職務收受賄賂，建請法院量處十二年徒刑。