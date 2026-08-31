參議李思賢、副分署長許宏銘升少將 海巡署今授階14人

海巡署今舉行「115年9月份定期晉陞任授階典禮」，署參議李思賢、偵防分署副分署長許宏銘晉任少將，共14人獲授階，由海委會主委管碧玲主持，署及所屬機關共200多人與晉任人員家屬到場觀禮。

這次晉任少將頒授3線3星為海巡署參議李思賢、偵防分署副分署長許宏銘等2人；晉任上校、升任警監4階及簡任第10職等頒授3線2星為通電資訊組技正蕭考量、署本部專門委員楊瑞強、北門查緝隊隊長何宗翰、第一岸巡隊隊長陳孝祺、第五岸巡隊隊長陳琮易、第七岸巡隊隊長温梓辰、秘書室專門委員歐玉飛、花蓮查緝隊隊長李昌原、苗栗查緝隊隊長黃建銘9人；晉任中校、升任警正2階頒授2線4星為巡防組專員蘇胤、秘書室專員黃賜堯2人；晉任少校頒授2線3星為通資作業隊中隊長陳靖龍1人。

管碧玲致詞說，近年偵防分署查獲毒品重量屢創新高，去年查獲各級毒品超過13公噸，成為國家反毒體系重要支柱，總統因此特別增加將額，表達對海巡肯定與支持；近年海巡任務大幅轉型，勤務強度、風險程度及專業需求持續提升，期勉強化海防勤務及監偵量能，守護國家主權。