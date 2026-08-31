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影／鴿飼料工廠成毒品分裝場 保三破獲依托咪酯據點 嫌犯生日當天被逮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

鴿子飼料工廠」竟暗藏毒品分裝場！保安警察第三總隊第一大隊日前透過大數據分析高風險易製毒化學原料流向，鎖定張姓男子涉嫌製造、分裝第一級毒品依托咪酯，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經長期蒐證掌握具體犯罪事證後，持票到台中市后里區執行搜索，當場查獲依托咪酯粉末、依托咪酯煙彈及大量分裝工具一批，並將張嫌依現行犯逮捕到案，法院裁定羈押禁見。

專案小組查緝發現，張嫌為躲避警方查緝，刻意利用鴿子飼料工廠作為掩護，實際上暗中進行依托咪酯毒品分裝及調製相關作業，企圖以一般飼料工廠之營業外觀掩飾不法行為。

警方查緝張嫌當天，恰巧是張嫌生日，原本應是與親友歡聚的日子，卻因從事毒品犯罪，在生日當天遭查獲逮捕，並經法院裁定羈押禁見，生日變成「鐵窗日」。

保三總隊表示，毒品犯罪集團的偽裝手段不斷翻新，利用一般民宅、偏遠倉庫，甚至連看似單純的鴿飼料工廠都能作為毒品分裝場，保三總隊將持續運用科技偵查、大數據分析及情資整合，強化毒品源頭查緝，針對依托咪酯等新興毒品及其相關製造、分裝場所積極追查，向上溯源幕後供應來源及販毒網絡，全力阻斷毒品流入市面，守護國人健康及社會安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

保安警察第三總隊第一大隊日前透過大數據分析高風險易製毒化學原料流向，鎖定張姓男子涉嫌製造、分裝第一級毒品依托咪酯，到后里區搜索查獲。圖／保三總隊提供
保安警察第三總隊第一大隊日前透過大數據分析高風險易製毒化學原料流向，鎖定張姓男子涉嫌製造、分裝第一級毒品依托咪酯，到后里區搜索查獲。圖／保三總隊提供

保安警察第三總隊第一大隊日前透過大數據分析高風險易製毒化學原料流向，鎖定張姓男子涉嫌製造、分裝第一級毒品依托咪酯，到后里區搜索查獲。圖／保三總隊提供
保安警察第三總隊第一大隊日前透過大數據分析高風險易製毒化學原料流向，鎖定張姓男子涉嫌製造、分裝第一級毒品依托咪酯，到后里區搜索查獲。圖／保三總隊提供

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