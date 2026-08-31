失智長輩涉訟 法界籲設防火牆

失智症患者或認知功能退化老人涉犯竊盜等刑案，成為高齡化社會的司法實務課題，法界人士建議，家中長者如有失智等情形，應保全完整就醫紀錄，作為減刑依據的「法律防火牆」。

台中市六旬黃姓婦人去年十月在超商拿取價值一五○○元的行動電源，搭車離開，被店家報警查獲，檢方依竊盜罪起訴；台中地方法院認定，黃先前另涉竊盜案，已由醫院鑑定有輕度認知缺損、辨識違法能力降低，因此減刑，僅罰一千元。

律師戴連宏表示，失智症患者或身心障礙者，涉及肢體衝突、行車糾紛或拿走商品未結帳，並非特例，這是高齡化社會的治安課題，惡意犯罪與疾病致行為脫序難以區分，冗長訴訟與精神鑑定過程，更讓長輩與家屬身心俱疲，建議及早建立防火牆。

他說，家屬應保全完整就醫紀錄，定期回診，留存診斷證明，作為司法機關認定微罪不舉、不起訴或減刑的關鍵依據；另外，可向法院聲請監護或輔助宣告，限制長輩行為能力以保護財產與人身安全，使家屬取得法定代理權限處理相關糾紛。

律師江彥儀說，建立社區友善防護網可有效減少訴訟，建議家屬主動與長輩常去的超商、傳統市場店家打招呼，說明病情，並讓長輩隨身配戴失智識別手鍊或定位載具，當長輩忘記結帳時，知情的店家知道是疾病作祟，改以記帳方式通知家屬事後結清。

他說，法庭是懲戒惡意犯罪之處，不應是懲罰疾病的場所，司法體系雖能作為最後防線，但家屬提前防範與社會包容，才能保護失智長輩免於涉訟。