更保會：撕標籤接住毒品更生人

更生保護會士林分會主委謝禎煥（左）、士林榮譽觀護人協進會理事長洪良鑑，呼籲建構安全網，助毒品人口復歸社會。記者李隆揆／攝影

毒駕根源在毒品問題，更生保護會士林分會主委謝禎煥表示，吸毒者接觸毒品原因多，往往一試就回不了頭，社會應建構安全網，協助毒品人口斷絕過去生活環境，戒除毒癮復歸社會，「幫助一個人變好，其實是在保護整個社會。」

謝禎煥說，曾有一名輔導對象預計在戒毒農場安置一年半，待三個月就逃跑，又開始吸毒，找不到工作就偷竊、搶奪、毆打父母，家人心灰意冷不讓回家，後來這名對象覺得人生不能再這樣下去，回農場接受輔導順利戒毒，感念受到幫助，自願留在農場當志工，以自身經歷鼓勵他人。

他說，吸毒者起初因壓力等因素接觸毒品，經調查及審判後，常遭親友排斥又求職不易，孤立無援，可能在毒海越陷越深，從吸毒到幫忙運毒，甚至變毒販；但一個人犯罪不代表一輩子都是壞人，接受法律懲罰後，若不拉他一把協助回到正常生活，容易再犯，若傷害他人，會有更多受害者。

他說，政府發現透過更保會、民間團體協助戒除毒癮，再犯率明顯降低，近年逐步撥預算加強更保會毒品個案管理員，全國增加約二百人；最需要的是社會大眾撕下對犯罪者的標籤，政府也要建立更緊密的安全網，接住毒品更生人。

士林榮譽觀護人協進會理事長洪良鑑說，須按時向觀護人報到的吸毒者，通常是經檢方緩起訴附命戒癮治療、法院判決緩刑並付保護管束、或假釋出獄並付保護管束，因不想再受刑或處分，針對觀護人安排的訪視、尿液檢驗及社會勞動，大都很配合。

他說，管束對象擔心被標籤化，常求職碰壁，連應徵工地零工都難，好不容易找到工作，又發現老闆沒有幫忙保勞健保，他只能建議對象向區公所詢問工作權益，提醒無論如何不能再犯。他也提及觀護人人力問題，指觀護人要監督並陪伴對象執行完畢，但員額很少，約二成業務靠不給薪的榮譽觀護人分擔。