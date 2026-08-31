毒駕迷思 吸毒自認開車穩 玩命找藉口

警方查緝毒駕，發現犯嫌常稱靠吸毒提神，甚至說為緩解戒斷症狀，低估毒品危害。記者李隆揆／攝影

毒駕肇事屢釀悲劇，檢警發現毒駕者對施用毒品常有迷思，有人稱上夜班靠安非他命提神，開車更安全，也有人認為吸食依托咪酯類「喪屍煙彈」，可緩解海洛因戒斷症狀；藥頭為牟利說謊，藥腳也找藉口吸食，低估毒品危害施用上路。

二度涉毒被判緩刑並付保護管束的「小傑」（化名），須按時向地檢署觀護人報到，他受訪說，長期從事水電工作，常開貨車四處奔波，尤其開夜車會精神不濟，就算嚼超涼口香糖、灌提神飲料都沒用，好幾次差點出車禍，透過友人介紹以每公克一千元買安非他命吸食，發現開夜車返家精神振奮，從此離不開安毒。

他說，後來開夜車遇警察路檢，因放在貨車上的安非他命吸食器露餡，被逮捕採集尿液送驗，「但我吸安非他命開車更安全，應該去抓喪屍煙彈」。

一名刑警表示，喪屍煙彈常見於年輕族群，不過越來越多海洛因或安非他命施用人口，也施用喪屍煙彈，不像傳統毒品要火烤或注射，以電子煙吸食方便，還有曾施用海洛因的毒駕犯嫌稱「煙彈比較便宜，還能緩解戒斷症狀」。

毒駕案件攀升，以士林地檢署為例，前年毒駕收案二二七件，去年增至七二七件，今年至七月已達九八○件，其中職業以技術工最常見，其次服務業。

一名警官說，吸食安非他命會短期精神亢奮、食慾降低，吸引想提神或減肥族群，但長期施用會造成精神及情緒障礙，停止吸食產生疲倦、全身無力等戒斷症狀，而喪屍煙彈反應快，幾秒鐘就「上頭」，導致意識混亂及肌肉收縮，開車均易發生危險。

他說，有利用合成鴉片類美沙冬戒除海洛因的替代療法，但不是為追求快感，而是緩解戒斷症狀，須經醫師評估並嚴格管制下進行，確保患者安全，避免嚴重副作用或藥物間交互作用，以喪屍煙彈緩解欠缺相關醫療協助，恐陷毒癮深淵。

更生保護會士林分會主委謝禎煥說，吸毒者起初不清楚毒品危害多大，只想到當下興奮或放鬆感，長期施用所需劑量越來越大，加重對人體危害，說「吸毒開車很穩」好比說「喝酒開車很穩」，並不正確。