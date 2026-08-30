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中和警溯源查毒品案 喬裝誘捕逮2女、再破依托咪酯分裝場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市中和分局偵辦依托咪酯販賣案件，日前自下游案件持續向上溯源，鎖定販售依托咪酯煙油的2名女子，警方28日凌晨前往三重區捷運路一帶喬裝埋伏，待2人現身交易時當場逮捕，並進一步查獲依托咪酯原油、原料粉、煙彈及分裝器具等，成功破獲一處分裝場，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

警方指出，中和分局錦和派出所先前查獲販賣依托咪酯煙彈案件，後續持續追查毒品來源，並採取誘捕偵查方式向上溯源，最終掌握22歲陳姓女子、30歲張姓女子涉嫌販售依托咪酯煙油。

28日凌晨0時許，錦和派出所所長黃世豪帶隊前往三重區捷運路一帶埋伏，警方喬裝等待交易，待陳女、張女依約前來販售依托咪酯煙油後，員警隨即表明身分並將2人上銬逮捕。

警方在現場附帶搜索，查獲依托咪酯煙彈1顆、原料粉2包、安非他命4包、電子菸主機3部及餌鈔7000元；後續再於住處搜索，起獲依托咪酯原油1罐、風味油2瓶、含殘渣的依托咪酯分裝瓶2瓶、燒杯1只、空煙彈殼10顆、分裝勺、電子磅秤、分裝夾鏈袋，以及安非他命1包等物。

警方表示，現場查扣的原油、空煙彈殼及燒杯等物，疑為調製、分裝依托咪酯煙彈使用，相關毒品來源、流向及是否另有共犯，仍將持續追查。

警方將2名女子帶返派出所偵詢後，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在現場附帶搜索，查獲依托咪酯煙彈1顆、原料粉2包、安非他命4包、電子菸主機3部及餌鈔7000元。記者張策／翻攝
警方在現場附帶搜索，查獲依托咪酯煙彈1顆、原料粉2包、安非他命4包、電子菸主機3部及餌鈔7000元。記者張策／翻攝

中和 毒品 捷運

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