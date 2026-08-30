十歲女童遭猥褻案 蔣萬安心痛不捨：要讓保護網更緊密

台北市一名十歲女童遭猥褻案，前總統蔡英文前天深夜發文呼籲把社會安全網漏洞補起來，引爆北市選戰議題，民進黨北市參選人沈伯洋隨即稱，北市府不制度改善，卻把社工推到底第一線。藍營反批，高雄也有兒少受害為例，同樣都是孩子，怎麼沒見蔡英文同樣站出來關心？

女童身心障礙的母親涉嫌在家操縱女兒性交易，導致她長期被猥褻，綠營痛批未及時安置；蔡英文前天深夜表示「心裡很難過」，一個才十歲的孩子甚至學會了「翻供」一詞，盼社會安全網持續檢討，把漏洞補起來。

市長蔣萬安昨說，他和所有關心孩子的人一樣，感到非常心痛與不捨。接獲通報二四○天以來，累計提供七一四次服務，就是要確保孩子不再受傷害，同時在專業評估下，盡可能採取衝擊最小、最符合孩子最佳利益的處遇方式，一步一步陪著走向穩定，提供復元所需的時間與空間。

他說，兒少保護制度永遠可以做得更好。面對每一個孩子，不只要確認「有沒有按照制度做」，更要持續思考制度是不是還有不足，保護網是不是還能更緊密，「這些問題我們不會迴避」。

國民黨立委羅智強指出，蔡英文發文說，每一個沒有被及時接住的孩子，都值得我們回頭檢查這張安全網。他也想很平心靜氣地問蔡英文「同樣是孩子，為什麼二○二四年高雄有十二名兒少因家庭施虐失去生命時，我們卻沒有看到您同樣站出來關心？」

國民黨議員楊植斗表示，當年小燈泡事件震驚社會，蔡英文總統也允諾要加強社會安全網，但她缷任，社會仍坑坑疤疤，只能靠辛苦的基層縫補；安置被視為最後手段，須專業人士評估，蔡有尊重專業嗎？「直到現在，民進黨仍要以政治力凌駕在社福單位的專業判斷之上，令人遺憾。」