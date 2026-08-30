審計部決算報告 社安網2.0上路 訪視頻率未達標

前總統蔡英文發文因北市女童猥褻案，呼籲重新檢查社會安全網，審計部決算報告指出，行政院社會安全網二點○今年上路，中央與地方在未來五年預計共同投入八一九億餘元，但社安網面臨社工人力短缺、脆弱家庭訪視頻率未達規定等問題。

審計部指出，衛福部持續改善公部門社工薪資條件及補助地方政府充實社工人力，並推動社工專業人才久任措施，但部分市縣實際配置社工人力仍未符規畫需求或人員流動頻繁，恐加深社工人員案量負荷及影響服務品質，應健全社工人力永續發展。

審計部指出，政府持續綿密社會安全網絡，但近年兒少因家內嚴重虐待及殺子自殺致死案件持續增加，且多數個案未曾有保護通報或接受服務紀錄。

衛福部社家署長周道君回應，造成訪視不易的原因，除了案家可能因意願、聯繫不易或對服務產生抗拒，也有部分地方政府面臨社工人力不足、人員進用困難及流動率較高等問題，導致訪視執行率受到影響。

周道君表示，政府將從人力、訓練及工具等面向改善，包括持續訓練社工、督促地方政府盡可能補足人力，並持續檢討社工制度及待遇。同時也將強化資訊工具，協助社工更快掌握手中案件及可能出現的預警狀況，及早訪視與評估。

周道君表示，難接觸甚至抗拒服務的案家，若社工多次訪視仍無法找到個案，會向後端反映，再視情況透過學校、村里等系統協助，若屬較特殊或具風險的情況，會協同請警方跨單位合作掌握案家狀況。