影／廟宇遭強押上車！南投23歲男7小時後遍體鱗傷 遭「丟包」急診不治

南投縣竹山鎮驚傳疑似暴力致死案，23歲莊姓男子今天清晨遭人送至竹山秀傳醫院急診，全身多處擦挫傷、意識不清，雙手前臂嚴重腫脹、雙腿也有多處傷痕，經搶救仍於上午6時43分宣告不治。警方初步掌握至少3名以上犯嫌，案件疑與私人糾紛有關，目前已有部分涉案對象遭鎖定，仍有人尚未到案，警方正積極追查。

警方指出，今天清晨5時許，一輛銀色轎車駛入竹山秀傳醫院急診車道，車內駕駛及副駕駛兩人向院方表示，發現一名男子倒臥路邊，因此協助將人送醫。不過，等醫護人員將傷者抬上醫療推車，兩名男子立刻駕車離去。

醫護人員發現莊男傷勢相當嚴重，不僅全身多處擦挫傷、意識不清且全身癱軟無力，雙手前臂明顯腫脹，雙腿也有多處傷痕，經緊急搶救仍回天乏術，於上午6時43分宣告死亡。

警方獲報後立即成立專案小組，並報請南投地檢署指揮偵辦。警方目前已掌握相關涉案人員身分，初步確認至少3名以上犯嫌。

據了解，莊姓男子疑似和嫌犯有糾紛，昨天晚間10時在竹山鎮一處宮廟，遭幾名男子強行押上車，隨即失去下落。直到今天清晨才被丟包到竹山秀傳醫院。

警方目前朝妨害秩序、妨害自由及傷害致死等方向偵辦，初步了解案件疑涉及私人糾紛，至於莊男究竟因何與人發生衝突，以及遭受何種暴力對待，仍待進一步調查釐清。

警方另已掌握涉案作案車輛，正沿線調閱監視器畫面，追查車輛行進路線及相關人員活動軌跡，希望還原莊男受傷、遭載送及被送醫前的完整經過。

莊姓死者今天下午已完成相驗，檢方預計下周一解剖，以進一步確認死因及傷勢情況，檢警將持續追查尚未到案的涉案人員，並釐清全案犯案動機及責任。