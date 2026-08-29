影／夫妻街頭大吵夫突亮刀自傷！警到場制伏 一查妻竟是毒品通緝犯

前天清晨的新北市街頭傳出陣陣喧鬧與拉扯聲，吸引附近民眾側目。新北市中和區華安街一帶本月27日清晨6時許，一對夫妻在街頭爆發激烈口角，男子疑為阻止妻子離去，竟當街拉扯甚至亮刀揮舞自傷，情緒險些失控。

警方接獲報案後迅速派員趕赴現場，不僅當場制伏涉案男子，更在隨身物品中查獲新型毒品「依托咪酯」，俗稱喪屍煙彈，隨後還起底妻子竟是毒品通緝犯，當場將這對毒鴛鴦一網打盡。

據了解，40歲的張姓男子與29歲的李姓女子為夫妻關係。事發當時，李女堅持要出門，張男極力阻止，兩人從室內一路拉扯到街上。張男情緒激動下突然掏出隨身折疊刀作勢自傷，失控舉動嚇壞路過民眾。中和警分局國光派出所獲報後，線上巡邏警力火速趕抵國光街一帶攔截兩人，隨即展開盤查與安全處置。

警方在現場調查時察覺異樣，進一步搜查後，赫然查扣依托咪酯煙彈3顆、依托咪酯成品3罐、電子煙桿、電子磅秤、分裝袋及折疊刀1把等相關證物。此外，警員清查身分時更發現，李姓女子早已因毒品案遭桃園地檢署發布通緝，隨即將兩人雙雙戴上手銬帶回偵辦。

全案警詢後，張男被依違反毒品及家暴恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦；李女則依毒品罪嫌一併移送，並就通緝部分解送桃園地檢署歸案。警方同時依規定通報家暴事件，並協助李女聲請緊急保護令，及時化解一場街頭危機。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

當街亮刀自傷，新北市張姓男子與李姓女子夫妻2人，前天清晨在新北市街頭劇烈爭執，警方到場制止並查獲喪屍煙彈，還查出李女是毒品通緝犯，全帶回所依法送辦。記者王長鼎／翻攝

當街亮刀自傷，新北市張姓男子與李姓女子夫妻2人，前天清晨在新北市街頭劇烈爭執，警方到場制止並查獲喪屍煙彈，還查出李女是毒品通緝犯，全帶回所依法送辦。記者王長鼎／翻攝