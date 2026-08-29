影／北市街頭驚見半裸男手持削皮刀 警急到場…竟是詐欺通緝犯

通緝犯王姓男子今天早上突然上半身赤裸、手持削皮刀在路上閑晃，路人見狀認定怪異報警，北市警方到場要他放下刀具後控制帶回，查證身分發現他因詐欺案遭通緝，警詢後依社會秩序維護法裁罰，通緝部分則解送歸案。

松山警方今天早上10點多獲報，八德路四段與東寧路口有男子持刀，到場發現王男（41歲）上半身赤裸、手持削皮刀語焉不詳，經喝斥放下刀具，他乖乖配合，警方確認現場無人受傷，將他帶回派出所偵辦。

警方查證身分發現王男被桃園地檢署發佈通緝，因涉詐欺案遭判刑未到案執行，警詢後確認他無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，依社維法裁罰，而通緝部分則解送歸案。

據了解，王男有精神狀況，才半裸持削皮刀在路上閑晃，他從住家外走出，沒過多久就被報警。