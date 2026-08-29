北市中山警搗破竹聯幫弘仁會毒品分裝場 查扣千包毒咖啡包...3人收押

台北市中山警方今年初在大直攔查一起毒駕案，經數月深入追查，隨後發動兩波搜索行動，成功搗破竹聯幫弘仁會位於桃園市八德區的透天厝毒品分裝場，共查獲12名犯嫌，查扣1304包毒咖啡等毒品，警詢後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，其中3名核心主嫌均遭聲押獲准。

警方調查，今年1月間在大直攔查到彭姓男子涉嫌毒駕，在他身上查扣4包毒咖啡包，警方隨後循線查出彭男身上的毒品，來自桃園市弘仁會成員蔣姓男子（35歲）。

警方今年6月展開第一波行動拘提蔣男，現場查獲217顆愷他命毒品，並一併逮捕蔣男旗下5名「小蜜蜂」販毒成員。

警方並未收手，持續擴大追查毒品流向，進一步鎖定蔣男的同歲幫派好友林姓男子，林男在桃園市八德區一棟透天厝成立毒品分裝場，由蔣男提供1公斤的卡西酮原料，再摻入果汁粉調製成毒咖啡包，以每包350元的價格在Telegram等社群媒體兜售。

專案小組8月發動第二波攻堅，拘提林男並逮捕同樣在屋內的袁姓男子（35歲），期間陸續逮捕涉案3名藥腳；現場查扣第三級毒品卡西酮咖啡包1304包（總毛重逾4公斤）、第二級毒品大麻（毛重2.8公克）、毒品半成品、原料、封膜機、分裝器具及贓款3萬4600元等證物。

警詢後蔣、林、袁等12人依違反毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，其中蔣、林、袁3名弘仁會成員，因涉案情節重大，已被法院裁定收押禁見。

中山警方指出，自今年5月24日至8月28日執行毒駕斷源專案期間，警方共查獲174件毒駕案件，並向上溯源查緝13名涉嫌販毒對象到案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市中山警方發動兩波搜索行動，成功搗破竹聯幫弘仁會位於桃園市八德區的透天厝毒品分裝場，共查獲12名犯嫌，查扣1304包毒咖啡等毒品。記者翁至成／翻攝

台北市中山警方發動兩波搜索行動，成功搗破竹聯幫弘仁會位於桃園市八德區的透天厝毒品分裝場，共查獲12名犯嫌，查扣1304包毒咖啡等毒品。記者翁至成／翻攝