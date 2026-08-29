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檢調搜索 欣興電子疑涉洗產地

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

<a href='/search/tagging/2/欣興' rel='欣興' data-rel='/2/111638' class='tag'><strong>欣興</strong></a>電子合江廠昨天遭桃園地檢署指揮桃園市調處執行搜索，帶回1名總經理、1名副總和12名製程工程師。記者陳恩惠／翻攝
欣興電子合江廠昨天遭桃園地檢署指揮桃園市調處執行搜索，帶回1名總經理、1名副總和12名製程工程師。記者陳恩惠／翻攝

「ＡＢＦ載板三雄」之一欣興電子（3037）昨遭桃園地檢署指揮桃園市調查處，直驅中壢工業區合江廠搜索，並帶回一名總經理、一名副總及十二名製程工程師，查扣四台筆電及大量文件；欣興發布重訊證實涉及妨害農工商罪會配合調查。檢方晚間證實某項產品疑涉「洗產地」。

欣興電子昨下午近四時發布重大訊息，由財務處鍾姓資深副總說明，檢調針對涉及「妨害農工商罪」進行搜索調查，將全力配合調查，以釐清案情。欣興表示，目前公司營運正常，此次搜索事件對公司財務及業務並無重大影響。

據悉，檢方偵辦欣興電子產品疑涉及「洗產地」，將釐清產品實際生產地與對外申報或標示產地是否相符；市場傳出此案為內部人士具名檢舉，直指欣興高層向中國大陸購買產製的基板與半成品，經台灣十二個製程「洗身分」加工後，以台灣製名義出口，產品究竟是多層板還是載板，以及產品來源、實際加工程度、產地認定及出口流向等細節，仍待檢調釐清確認。

調查員將包括欣興一總經理、一副總及製程人員全都帶回調查，透露調查範圍可能涉及公司生產及產品相關資料。外界關注檢調是否將從原料來源、製程紀錄、生產流程及相關文件著手，比對產品究竟在哪裡完成主要製程，以及是否符合產地認定規範。至於遭查扣筆電內是否存有相關製程、交易或往來資料，仍待後續數位鑑識釐清。

欣興電子遭檢調依妨害農工商罪搜索消息曝光後，有股友發文透露向公司發言人打探得知，主要原因應是產能調度問題。該文指出，由於台灣產能不足，對岸湖北黃石廠的部分多層板可能需要送回台灣加工，欣興合江廠則負責相關後續製程，顯示檢調搜索與產地認定有關。

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