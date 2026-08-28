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10歲童遭性傷害 蔡英文：不急著指責不代表不需檢討

中央社／ 台北28日電

前總統蔡英文今天關切10歲兒童遭受性傷害事件表示，事件仍有許多細節待釐清，她不希望簡化第一線工作者的努力，更不希望孩子的遭遇最後只剩政治上的相互指責；但「不急著指責，不代表我們不需要檢討」，應重新檢視兒少保護安全網是否真正以孩子為中心。

蔡英文今天透過臉書表示，這幾天看到一則10歲孩子遭受性傷害的新聞，心裡很難過；讓她在意的是，在這起事件中，孩子其實曾一次又一次向身邊的大人求救，曾說害怕、不想回家，最後一個才10歲的孩子，甚至學會「翻供」這個太早出現在生命裡的詞。

蔡英文指出，兒少保護是辛苦且需要專業的工作，這些年政府持續在政策上強調社政、教育、警政、司法和醫療彼此合作，就是希望更早發現風險，在傷害發生前或孩子第一次求救時，就能有人接住他們。

她說，再完整的制度都需要人執行，再綿密的安全網，也需要每一個織網的人，用專業、經驗及對孩子的理解，做出最適當判斷。

蔡英文表示，對一個10歲孩子來說，不會知道哪個單位負責什麼，也不會理解風險評估、安置程序和行政分工，「他所認識的制度，就是他眼前的一個個大人」，包括老師、社工、警察，以及每一個他鼓起勇氣伸手求助的人。

蔡英文說，事件仍有許多細節需要釐清，在資訊尚未完整前，她不希望簡化任何第一線工作者的努力，更不希望一個孩子的遭遇，最後只剩政治上的相互指責；但不急著指責，不代表不需要檢討，「我們要接住的，不只是孩子的人身安全，也包括他對大人、對制度，甚至對這個世界最基本的信任」。

她認為，每一個沒有被及時接住的孩子，都值得回頭檢查這張安全網，包括風險評估是否足夠以孩子為中心、孩子意願在安置與保護決定中是否被充分聽見、第一線工作者是否有足夠人力與專業支持，以及不同系統間還有哪些地方需要補強。

蔡英文表示，制度不會因為建立就永遠完整，需要持續維護，也要從每一次遺憾中找出問題、補起漏洞。這個孩子已經向大人求救很多次，「應該輪到我們這些大人，用行動告訴她，也告訴每一個正在等待被接住的孩子：這個社會，值得你再相信一次」。

蔡英文 生命

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