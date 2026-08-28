北車驚傳裸男逛大街 身分竟是菲律賓籍...警協助送醫再送辦

台北車站西一門今天傳出一名男子全裸走來走去，有民眾見狀立刻報警，警方趕抵發現他情緒激動、語無倫次，先對他管束後協助送台大醫院救治，由於全裸行為涉及刑法公然猥褻罪，警詢後函送台北地檢署偵辦。

鐵路警方今天下午3點多獲報，北車西一門有民眾全裸逛大街，到場發現是之前曾管束過的菲律賓籍J姓男子，他先在同一天早上10點多，因為大聲喧嘩遭報警，沒想到隔了5小時後竟然全裸、在北車遊蕩。

雖然他沒有攻擊行為，但為預防本人及他人生命、身體及公共安全之危害，警方第二次管束他，又見他情緒激動，協助送台大醫院救治。

據了解，該名外籍男子是持觀光簽證來台，由於他全裸行為已涉犯公然猥褻罪，警方待他出院再對他製作筆錄。