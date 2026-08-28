驗尿毒品濃度超標22倍又持有子彈 毒駕蛇行男判刑11月

彰化警方今年6月擴大突擊毒駕，施姓男子被查獲混合施用毒品後開車，警方搜查座車沒找到毒品，卻查扣7顆子彈。彰化地方法院審結，依犯施用毒品後不能安全駕駛動力交通工具罪、非法持有子彈罪，均累犯，兩罪，應執行有期徒刑11月，併科罰金3萬元。

判決書表示，施男6月間在住處施用第二級毒品甲基安非他命後駕車上路，行經北斗鎮大新路與中洲路二段時，跨越分向線、雙黃線的蛇行駕駛異常行為，被巡邏警網看見後攔停，經施男同意採集尿液送驗，呈甲基安非他命、安非他命類陽性反應，甲基安非他命濃度高達11600ng/mL（法定最高值為500ng/mL）、安非他命濃度1410ng/mL（法定最高值為500ng/mL）。

警方攔停施男，先做毒唾液檢測呈陽性，徵得他的同意搜索車內，沒找到毒品佐證卻找到7顆制式子彈，施男坦承兩天前到員林市某朋友住處取得子彈，尚未使用，對於有子彈沒槍的疑點，警方追查中。

彰化地院審酌，施男施用毒品後駕車上路。不僅漠視自己安危，亦網顧公眾生命、身體安全，又明知未經許可不得持有具有殺傷力的子彈而仍為之，顯然無視法律的禁令，所為均有可議之處，惟念及犯後終能坦承犯行，兼衡智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。可上訴。

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