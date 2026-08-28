快訊

NONO被直擊在美濃賣手搖飲 網友證實店是她開的

未來台灣人口恐腰斬到1275萬 年輕人：大家不想生不全然因為窮

遭檢調搜索帶回高層 欣興電子晚間再發聲明曝被調查原因

聽新聞
0:00 / 0:00

驗尿毒品濃度超標22倍又持有子彈 毒駕蛇行男判刑11月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化警方今年6月擴大突擊毒駕，施姓男子被查獲混合施用毒品後開車，警方搜查座車沒找到毒品，卻查扣7顆子彈。彰化地方法院審結，依犯施用毒品後不能安全駕駛動力交通工具罪、非法持有子彈罪，均累犯，兩罪，應執行有期徒刑11月，併科罰金3萬元。

判決書表示，施男6月間在住處施用第二級毒品甲基安非他命後駕車上路，行經北斗鎮大新路與中洲路二段時，跨越分向線、雙黃線的蛇行駕駛異常行為，被巡邏警網看見後攔停，經施男同意採集尿液送驗，呈甲基安非他命、安非他命類陽性反應，甲基安非他命濃度高達11600ng/mL（法定最高值為500ng/mL）、安非他命濃度1410ng/mL（法定最高值為500ng/mL）。

警方攔停施男，先做毒唾液檢測呈陽性，徵得他的同意搜索車內，沒找到毒品佐證卻找到7顆制式子彈，施男坦承兩天前到員林市某朋友住處取得子彈，尚未使用，對於有子彈沒槍的疑點，警方追查中。

彰化地院審酌，施男施用毒品後駕車上路。不僅漠視自己安危，亦網顧公眾生命、身體安全，又明知未經許可不得持有具有殺傷力的子彈而仍為之，顯然無視法律的禁令，所為均有可議之處，惟念及犯後終能坦承犯行，兼衡智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣施姓男子一再毒駕、持有子彈，兩罪，被判應執行有期徒刑11月，併科罰金3萬元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣施姓男子一再毒駕、持有子彈，兩罪，被判應執行有期徒刑11月，併科罰金3萬元。記者簡慧珍／攝影

彰化 毒駕 子彈

延伸閱讀

收納箱夾藏2公斤大麻闖關被逮 男子認罪被判7年

從小認識的外師竟是狼師 彰化地院判處徒刑3年6月

醫師涉偽造病歷 囤安眠藥轉賣毒販

「講好未達標準要處罰」 體育老師藤條打學生屁股十多下挨告

相關新聞

一絲不掛嚇壞旅客！北車驚傳男子裸奔 挑鐵路警察局前犯案遭管束

人來人往台北車站下午驚傳有男子一絲不掛裸奔，旅客看到嚇壞了，事發地點甚至就在鐵警局旁，員警到場立刻對他實施強制管束。據了解，該名男子並非在當地遊蕩的無家者，疑似外籍移工。

北車驚傳裸男逛大街 身分竟是菲律賓籍...警協助送醫再送辦

台北車站西一門今天傳出一名男子全裸走來走去，有民眾見狀立刻報警，警方趕抵發現他情緒激動、語無倫次，先對他管束後協助送台大醫院救治，由於全裸行為涉及刑法公然猥褻罪，警詢後函送台北地檢署偵辦。

驗尿毒品濃度超標22倍又持有子彈 毒駕蛇行男判刑11月

彰化警方今年6月擴大突擊毒駕，施姓男子被查獲混合施用毒品後開車，警方搜查座車沒找到毒品，卻查扣7顆子彈。彰化地方法院審結，依犯施用毒品後不能安全駕駛動力交通工具罪、非法持有子彈罪，均累犯，兩罪，應執行有期徒刑11月，併科罰金3萬元。

加強跨境執法打擊毒品與電詐 調查局與泰國深化雙邊合作核心機制

針對近年電信詐欺、毒品走私、人口販運、洗錢等犯罪威脅嚴峻，泰國貿易經濟辦事處長日前拜會調查局長陳白立，共同因應提升跨國犯罪挑戰的能力，實深化台泰打擊跨國犯罪合作。

網路男友開口請她代收包裹 1000元換來1公斤大麻

從泰國寄來、以香料掩護的國際包裹，裡頭竟塞有超過1公斤大麻。刑事局去年底會同海關攔下毒包後沒有立即收網，一路監控包裹流向，從第一名收件人、第二名取貨車手，到旅館「視訊驗貨」及第三名接包車手，層層放線追查，最終逮捕5名在台嫌犯。第一名收件人是60歲陳姓婦人，她供稱因網路交友陷入熱戀，才答應以1000元代價幫忙代收包裹。

金門一處老屋成陸製食品「地下貨倉」 逾3噸食品菸酒全遭查扣

金門一處老舊樓房竟成了走私貨物藏匿處！高雄關日前聯合調查局福建省調查處、金門縣警察局，在金城鎮一處老舊樓房查獲大量中國大陸農產品、食品及未稅菸酒，包括乾香菇79.4公斤、花生236.8公斤、食品2761公斤，以及香菸134條、酒類106瓶，總量逾3噸，現場還堆放大量紙箱及包裝工具，疑似準備重新分裝後發貨，相關貨物全數依法查扣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。