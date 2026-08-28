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加強跨境執法打擊毒品與電詐 調查局與泰國深化雙邊合作核心機制

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

針對近年電信詐欺、毒品走私、人口販運、洗錢等犯罪威脅嚴峻，泰國貿易經濟辦事處長日前拜會調查局長陳白立，共同因應提升跨國犯罪挑戰的能力，實深化台泰打擊跨國犯罪合作。

8月20日，泰國貿易經濟辦事處長文那隆前往調查局拜會陳白立，針對深化雙邊打擊跨國毒品及電信詐欺執法協作，以及共同應對各類跨境犯罪等議題深入交換意見。

會談中，那隆肯定調查局長期以來在維護外籍人士在台福祉所作的努力與貢獻，並高度讚許調查局在維護社會安定、打擊犯罪及履行職責方面，發揮的重要作用。讓泰國民眾在台安全生活與工作提供重要保障。

泰國重申將持續支持並深化與台灣在預防及打擊跨國犯罪方面的合作，尤其針對毒品走私、人口販運及網路犯罪等共同面臨的犯罪威脅，透過加強交流與合作，實現互惠互利、共創安全的目標。

會談後，那隆參觀調查局反毒陳展館，深入了解台灣在防制毒品犯罪、打擊毒品走私及瓦解販毒網絡等方面的工作與成果。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

泰國貿易經濟辦事處長那隆（左）拜會調查局長陳白立。圖／調查局提供
泰國貿易經濟辦事處長那隆（左）拜會調查局長陳白立。圖／調查局提供

泰國貿易經濟辦事處長那隆拜會調查局長陳白立。圖／調查局提供
泰國貿易經濟辦事處長那隆拜會調查局長陳白立。圖／調查局提供

調查局 泰國 毒品

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