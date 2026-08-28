網路男友開口請她代收包裹 1000元換來1公斤大麻

從泰國寄來、以香料掩護的國際包裹，裡頭竟塞有超過1公斤大麻。刑事局去年底會同海關攔下毒包後沒有立即收網，一路監控包裹流向，從第一名收件人、第二名取貨車手，到旅館「視訊驗貨」及第三名接包車手，層層放線追查，最終逮捕5名在台嫌犯。第一名收件人是60歲陳姓婦人，她供稱因網路交友陷入熱戀，才答應以1000元代價幫忙代收包裹。

刑事局偵查第三大隊第一隊去年12月13日會同財政部關務署台北關，發現一只從泰國寄來的國際快捷郵包有異，拆驗後發現包裹內以香料掩蓋氣味，實際藏有10包大麻，淨重超過1公斤，市值約120萬元。警方報請台北地檢署指揮，決定不打草驚蛇，改由專案小組盯住包裹，順藤摸瓜追查後方收貨網絡。

據了解，警方先假扮郵務人員將包裹送到陳姓婦人住處，陳婦面對警方時供稱，透過網路認識一名男子，雙方發展成戀愛關係，對方請她幫忙收件，並允諾支付1000元，她直到警方表明身分後，才知道包裹裡竟然是大麻。

警方將計就計，要求陳婦依原本方式向對方回報「貨已收到」，不久44歲謝姓男子從台中北上取貨，專案人員等他拿到包裹後立即掌握行蹤；謝男依上游指示前往附近旅館，當場拆開郵包，透過視訊讓對方「驗貨」，確認裡面是大麻。

謝男不知道的是，整個開箱過程早已被警方掌握，警方沒有立即截斷交易，繼續讓訊息往上游傳，待對方確認「貨沒問題」後，再看下一棒由誰出面。

警方調查，謝男是受32歲詹姓男子指示取貨；完成驗貨後，幕後另由35歲邱姓男子安排49歲余姓男子搭計程車到旅館接包；余男有竹聯幫戰堂成員背景，他一抵達現場準備拿走毒品，就遭埋伏員警當場控制，警方再循線追出詹、邱兩名上游成員。

刑事局表示，全案先後於去年12月17、19及22日在新北中和、台北南港及台中沙鹿等地展開查緝，共查獲陳、謝、余3名逐層轉運的接包車手，以及詹、邱2名負責操控車手的上游成員，共5人到案，並查扣大麻逾1公斤、6支手機及1部電腦。

警方調查，這個跨境運毒網刻意把收件、取貨、驗貨及最後接貨拆成不同人執行，希望讓每一層只接觸前後一棒，降低遭警方一次追出整個網絡的風險；但這次從郵包入境起就遭專案小組全程掌握，反而讓3層轉運鏈一路曝光。

5人均依涉嫌運輸毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦，近日已遭檢方提起公訴。警方目前仍懷疑幕後另有境外及其他上游成員，將持續追查毒品來源及完整犯罪網絡。

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刑事局破獲泰國寄到台灣的跨國運毒集團並查獲大麻。記者廖炳棋／翻攝

刑事局破獲泰國寄到台灣的跨國運毒集團並查獲大麻。記者廖炳棋／翻攝

刑事局破獲泰國寄到台灣的跨國運毒集團並查獲大麻。記者廖炳棋／翻攝