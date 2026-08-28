金門一處老屋成陸製食品「地下貨倉」 逾3噸食品菸酒全遭查扣

金門一處老舊樓房竟成了走私貨物藏匿處！高雄關日前聯合調查局福建省調查處、金門縣警察局，在金城鎮一處老舊樓房查獲大量中國大陸農產品、食品及未稅菸酒，包括乾香菇79.4公斤、花生236.8公斤、食品2761公斤，以及香菸134條、酒類106瓶，總量逾3噸，現場還堆放大量紙箱及包裝工具，疑似準備重新分裝後發貨，相關貨物全數依法查扣。

高雄關表示，這批貨物涉及違反海關緝私條例、食品安全衛生管理法及菸酒管理法等規定，除逃漏相關稅費，也可能衍生食品安全及農業生態風險，海關將持續追查貨物來源及流向。

從現場查獲的品項來看，乾香菇、花生等農產品若未經合法檢疫就進入國內，可能夾帶境外病蟲害，一旦擴散恐威脅國內農業生產。尤其走私農產品沒有經過正常檢疫程序，來源及處理過程難以確認，相關風險不容輕忽。

至於大批中國大陸製食品，高雄關提醒，未經我國食品檢驗的產品，生產及保存環境不明，可能存在防腐劑、人工色素、甜味劑或重金屬超標等食品安全疑慮。若再經地下管道分裝、轉售，消費者更難從外觀辨識來源及品質。

另外，現場查獲的134條香菸及106瓶酒類也涉及未稅菸酒問題。高雄關指出，走私菸酒除涉及逃漏菸酒稅及健康福利捐，來源不明的菸酒也可能存在品質及成分安全問題，若流入市面，恐危害消費者健康。

高雄關強調，海關將持續加強金門等離島地區邊境管制，並與調查、警察等相關機關合作，透過聯合查緝阻斷走私貨物進入國內市場。

海關也提醒民眾，購買食品、農產品及菸酒時，應留意產品標示及來源，不要因為價格便宜就購買來路不明商品；若發現可疑走私情形，可撥打海關檢舉專線 0800-711117 提供線索，共同守住邊境與食品安全。

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高雄關日前聯合調查局福建省調查處、金門縣警察局，在金城鎮一處老舊樓房查獲大量中國大陸農產品、食品及未稅菸酒，數量龐大，總量逾3噸。圖／高雄關提供