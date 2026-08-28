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許淑華質詢10歲女童遭猥褻案落淚 蔣萬安：對孩子感到心痛不捨

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，市議員許淑華質詢10歲女童遭性猥褻240天未被安置，一度哽咽，指市府把未安置的理由推給女童，把社工當遮羞布，質詢完還坐在議場頻頻拭淚；蔣萬安則表示，孩子發生這樣的事「我們感到非常心痛跟不捨」。

許淑華說，10歲的女童沒有被安全保護，還有了自殘的行為，在去年12月30號通報，到今年8月，整整240天，台北市政府沒有妥善的安置，社會局一開始的說法是不符合安置標準，結果新聞一曝光，馬上火速安置。

「為什麼把責任推給十歲女童？」許淑華說，市府在記者會說是孩子自己不願意被機構安置，這是把把責任推給10歲的孩子；另外，市府說從去年12月30號到現在8月，執行安全計畫，猥褻事件從來沒有再發生過，這根本就在孩子傷口灑鹽，這叫二次傷害。

蔣萬安在質詢過程中，與許淑華因衛福部的要求的SDM的標準評估，雙方有激烈的攻防，許淑華質詢到什麼程度台北市才會啟動緊急安置？蔣萬安說，社工從7月、8月看到事態變成各方大人的角力以後，孩子的自傷行為，必須要來進行緊急安置。

許淑華說，為什麼市府記者會的回應，都持續傷害這個女童？為什麼？拿社工當遮羞布，她是非常難過，只是希望大家來把破網補足。許淑華質詢時哽咽，結束後也在座位上拭淚。

蔣萬安在專案報告後受訪指出，孩子發生這樣的事情，「其實我們感到非常心痛跟不捨」，兒少保護絕對是優先考量。在制度上面，如果可以做得更完善，一定持續地精進。

蔣萬安說，他剛在議場上也做了說明，在去年底，市府一接獲通報之後，包括社工與專業機構就即刻地介入，進行了安全評估，也採取了各項的專業作為。

他說，當然包括市府、家防中心、警察局、社會局等單位，也在這段期間持續地給予各方面的訪視、面談、輔導、課程，總共710多次。另一方面，其實社工在第一線，所做的每一次面談、每一次訪視、每一次的諮詢都是依據專業。

蔣萬安說，市府一定會持續和社工、專業的人士還有跨局處保護網的成員來守護孩子。孩子現在已經安置，也衷心希望孩子能夠安心的生活，能夠一切順利平安，也會持續和專業的團隊和社工朋友繼續的守護孩子，持續地關心，並給予全方位的支持跟協助。

台北市長蔣萬安在10歲女童安置案質詢過程中，與議員許淑華激烈攻防。圖／取自議會直播網站畫面
台北市長蔣萬安在10歲女童安置案質詢過程中，與議員許淑華激烈攻防。圖／取自議會直播網站畫面

蔣萬安 女童 許淑華

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