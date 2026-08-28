影／調查局打擊跨境走私 赫見印度星龜、海島竹葉青

為嚇阻不法集團跨境走私高端精品、私菸私酒、藥品或動植物等檢疫物品來台，調查局規劃「打擊跨境走私經濟犯罪專案」，由航業調查處執專案行動，罕見查獲印度星龜及海島竹葉青等保育類動，還有仿冒LV、香奈兒等名牌包、還有麻醉膏條、肉毒桿菌毒素、肉類食品、生鮮水果及加熱菸等，績效卓著。

調查局查獲走私進口仿冒名牌LV、香奈兒、Burberry、Longchamp及路易威登等名牌包、著名3C品牌蘋果磁吸行動電源及藍牙耳機等周邊商品、著名運動品牌愛迪達、Nike等商品。

調查局大規模偵辦未經申報核准擅自從國外輸入藥品，涉違反藥事法案件，查扣鎮痛貼布1萬4000枚、麻醉膏832條、肉毒桿菌毒素1000支，防杜偽劣藥流入藥品及地下醫美市。

另就違反動物傳染病防治條例、植物防疫檢疫法、動物用藥品管理法等案件，查扣肉類食品、新鮮水果4221公斤及植物活株多達上百件及動物用藥、土壤等，防止國內動植物遭受國際疫情及病蟲害危害；還有查扣私酒396公升、加熱菸1萬600支等，有效阻絕私菸私酒流入消費市場。

航業處聯合關務署及農業部動植物防疫檢疫署等單位，專案期間完成偵辦移送共71案，其中包含藥事法17案、商標法22案、動物傳染病防治條例2案、菸酒管理法13案、偽造文書4案、動物用藥品管理法4案、植物防疫檢疫法6案及野生動物保育法3案。

調查局打擊跨境走私經濟犯罪專案，查獲印度星龜及海島竹葉青等保育類動物。圖／調查局提供

調查局打擊跨境走私經濟犯罪專案，查獲肉毒桿菌毒素。圖／調查局提供