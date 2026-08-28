集團鎖定男性 側錄裸聊 賣片牟利

知名偏光板廠力特光電科技公司，六年前宣布出售南科廠房、設備給台積電，處分利益可償還銀行貸款，力特董事長趙寄蓉在家庭聚會和兒子趙輝生討論時，女兒趙輝儀聽聞，涉嫌在股票禁止交易期間下單買股，擬制性虧損九三○元，無犯罪所得。台北地檢署查出，趙輝儀及員工等十四人涉內線交易罪，依法起訴，趙寄蓉父子獲不起訴。

2026-08-28 00:00