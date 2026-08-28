醫師涉偽造病歷 囤安眠藥轉賣毒販

台北市刑大在桃園觀興診所的保險箱內起出一千六百二十九萬「賣藥所得」現鈔。圖／桃園地檢署提供

桃園市觀興診所負責人吳容忍涉嫌利用診所可合法取得管制藥品之便，偽造病患病歷及管制藥品簿冊，囤積含第三、四級毒品成分的美得眠、使蒂諾斯等安眠藥，再私下轉售牟利。桃園地檢署偵結，依毒品危害防制條例等罪起訴，並求處十二年徒刑、併科罰金一千三百萬元。

台北市刑大偵辦魏姓男子販毒案，追查毒品來源，發現魏的管制藥品竟來自觀音區觀興診所，因此報請桃檢指揮偵辦。

起訴指出，吳容忍（六十五歲）明知含第三級毒品氟硝西泮成分的美得眠，以及含第四級毒品佐沛眠成分的使蒂諾斯均屬管制藥品，病歷及管制藥品收支結存簿冊應如實登載，卻利用診所持有管制藥品登記證之便，在江姓等六名不知情患者的病歷中偽填開藥紀錄，同時虛填管制藥品帳冊，掩飾藥品實際流向。

檢警查出，魏姓毒販去年十二月十五日下午三時許，透過LINE向吳洽詢購藥，隨後駕車前往診所，以二千四百元購買四盒美得眠，另以一萬八千元購買三十盒使蒂諾斯，未經合法藥師調劑即私下交易。

桃檢今年四月十五日指揮北市刑大及桃園市衛生局搜索，在診所查扣每盒十四顆、共一千五百六十六盒使蒂諾斯膜衣錠，另有八百四十六顆美得眠，保險箱起出一千六百二十九萬餘元現金，也查扣手機、平板、管制藥品存簿、處方箋、電腦主機等證物。

警方搜索時發現保險箱，原以為重要文件、現金或貴重物品，打開發現一千多萬元現金，當場嚇一跳，趕緊找來點鈔機清點，避免出錯。也因金額龐大，警方懷疑吳容忍將安眠藥販售給沒有處方箋的患者，目前正從查扣的電腦、手機中還原聯繫紀錄。

桃檢認為吳身為醫師，卻利用專業及診所身分製作不實病歷、帳冊，取得大量管制藥品後，未經藥師調劑即私下販售，破壞醫療及管制藥品管理制度的信賴。檢方除對吳販賣第三、四級毒品罪求刑八年、併科一千萬元罰金外，另就業務上登載不實文書罪求刑四年、併科三百萬元，也認為他涉意圖販賣而持有第三、四級毒品罪。

對於檢警指控販售管制藥品，吳容忍喊冤，稱魏當時表示「要購買安眠藥提供安養機構長者服用」，他才會因此出售藥品，強調「絕無販毒意圖」，希望司法能夠還他清白。