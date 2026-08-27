收納箱夾藏2公斤大麻闖關被逮 男子認罪被判7年

戴姓及尤姓男子去年8月間自泰國輸入大麻，經台北關發現報關進口的收納箱內夾藏63包、2.43公斤大麻煙草，多次更換簽收地點且冒名收貨仍被警查獲，戴坦承犯行，台南地院今下午宣判，認他共同運輸第二級毒品判刑7年，尤則已另案審結被判5年8月。

檢方起訴，戴、尤於去年8月間約定，由戴負責自泰國將大麻煙草包裝輸入、提供人頭健保卡及收受大麻包裹地點，尤則負責尋找台灣買家、申請註冊EZWay電子通關平台進口報關及接收進口大麻包裹，共同進口大麻煙草牟利。

戴於同年9月初提供台南一商務旅館作為收受大麻煙草包裹地點，並提供不知情廖姓男子遺失健保卡予尤申請註冊EZWay進口報關。尤再以不知情張姓男子名義申辦預付卡門號號作為EZWay進口報關收件電話，向台北關申請辦理夾藏大麻煙草63包的收納箱報關進口。

惟因EZWay快遞收貨人實名認證問題，尤透過綽號「阿翰」取得不知情陳姓男子身分證件資料，申請EZWay進口報關。

去年9月11日，經台北關查驗發現收納箱藏有大麻煙草毛重2.43公斤而扣押，並經調查局濫用藥物實驗室鑑定，確認扣押物品為第二級毒品大麻。

同年月16日經貨運配送人員依址投遞，經尤多次更換收件地點，終於同日9時53分許在台南市東區，尤在簽收欄偽簽「廖xx」簽收包裹後，立即為警緊急逮捕，當場查獲。

台南地院指出，戴於偵查及審理中均自白運輸第二級毒品大麻犯行，並依毒品危害防制條例相關規定減輕其刑。

台南地院審酌，戴男明知大麻為我國管制進口第二級毒品，對國民健康有一定危害，竟與另案尤男共謀以一般商品包裹夾藏大麻煙草，透過EZWay進口報關自泰國空運來臺，其運輸、私運管制進口物品第二級毒品大麻煙草數量非微，且其運輸大麻入台恐助長施用毒品之風氣，危及我國國民身心健康及社會治安，犯罪情節非輕，惡性重大。

惟念戴寄送夾藏大麻煙草的包裹遭海關查獲，幸未流入市面造成更大損害；他到案後均坦承犯行犯後態度，兼衡他與尤主從關係及行為分擔程度等一切情狀，認戴共同運輸第二級毒品判刑7年，可上訴。

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