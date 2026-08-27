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防制人口販運研討會落幕 移民署：讓防制網絡更早看見、接住被害人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

移民署舉辦的「2026年防制人口販運國際研討會」昨天落幕，為期兩天的研討會匯集來自日本、菲律賓、紐西蘭、澳洲、英國、泰國、加拿大、印尼、比利時、美國及愛爾蘭等11國的政府官員、執法人員、學者及民間組織代表，從不同制度與第一線實務經驗出發，針對全球強迫勞動供應鏈、跨境詐騙與強迫犯罪、兒少網路性剝削、家事移工及被害人保護等議題開講。

今年7月底剛卸任的聯合國人口販運問題特別報告員、愛爾蘭國立高威大學教授Siobhán Mullally擔任專題主講人，她從國際人權與移民治理角度，剖析聯合國及歐洲在人口販運防制與移工保障上的最新發展。

Mullally以「性別與移民正義」為核心，特別關注家事移工、司法近用及有效救濟等議題，並點出農業、漁業、營造及旅宿等監管較薄弱的產業，均潛藏較高剝削風險，強調人口販運防制必須與移工權益及國際勞動規範緊密結合。

加拿大安大略省皮爾區警局人口販運調查組警官Bob Hackenbrook分享，當地政府跨界整合警察、勞政、邊境、社福、醫療、創傷諮商及倖存者團體等34個合作夥伴，透過社區合作與教育訓練建立信任，讓支持被害人的工作不必等到刑事案件成立後才開始。

NGO組織「One Body Village Canada」主任Ena Lee指出，被害人經歷的是生命歷程，真正的保護不能僅止於一次性的「轉介」，而應由警察、社福、醫療、教育及司法體系共同提供創傷知情且持續的支持；唯有當被害人感到安全並信任制度，才能安心參與後續的司法程序。

面對科技發展帶來的新型態風險，日本第一線實務代表分享防制網路兒童性剝削的經驗，主張應提升兒少的危險辨識能力，並結合學校、家庭與政府、平台業者建立防護網。面對生成式AI及Deepfake色情影像等新興威脅，更須建立友善且不受責備的求助環境，避免二次傷害。

泰國皇家警察廳Taiyawat Vivatkiat少校則揭露東南亞跨國詐騙集團與人口販運的最新實況，他指出，緬甸、柬埔寨等地詐騙園區衍生的「強迫犯罪型人口販運」，使被害人同時被迫從事詐騙等犯罪行為，對第一線執法人員的被害人辨識及跨境資訊合作帶來全新考驗。

移民署表示，將持續汲取各國政策與實務經驗，強化新型態人口販運辨識與保護機制，無論剝削發生在任何場域，都不讓被害人成為制度看不見的人；同時持續與國內外夥伴建構更綿密的防制網絡，讓需要協助的人得以及早被發現、安心求助。

移民署「2026年防制人口販運國際研討會」。圖／移民署提供
移民署「2026年防制人口販運國際研討會」。圖／移民署提供

移民署「2026年防制人口販運國際研討會」。圖／移民署提供
移民署「2026年防制人口販運國際研討會」。圖／移民署提供

移民署 移民 人口

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