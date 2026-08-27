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狗吠一聲惹殺機！竹北男不爽狗對他吠 持刀追遛狗女遭警開2槍

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹竹北市中正西路昨日傍晚發生持刀追人驚魂，26歲邱男疑不滿路過女子遛狗時，狗朝他吠叫，竟持預藏刀械追逐女子。警方獲報趕抵，邱男不但拒絕放下刀械，還持刀衝向員警，警方情急開2槍制止，邱男臀部、大腿中彈送醫，無生命危險。

據了解，事件發生於昨天下午5時許，當時一名女子牽狗行經中正西路，狗疑似朝邱男吠叫，引發邱男不滿，隨即持刀追逐女子。女子受到驚嚇，倉皇逃離現場並報警求助，所幸最後平安返家，未受到傷害。

竹北警方獲報後立即派員趕往現場，員警抵達時，邱男情緒仍相當激動，手中持有刀械。警方持槍戒備並喝令邱男放下刀械，但邱男不予配合，反而持刀朝員警逼近、衝去，現場情勢一度相當危急。

為保護現場員警及周邊民眾生命安全，員警依法開槍制止，現場隨即傳出槍響，邱男臀部、大腿等非致命部位中彈倒地，警方迅速上前壓制並控制邱男，解除威脅。

警方隨後立即檢視邱男傷勢並通知救護人員到場，將他送醫救治，目前生命徵象穩定、無生命危險。

竹北警分局表示，警方依法使用警槍成功化解危機，全案訊後將邱男依妨害公務、恐嚇危害安全等罪嫌送辦，詳細犯案動機及案情仍待進一步釐清。

警方隨後立即檢視邱男傷勢並通知救護人員到場，將他送醫救治，目前生命徵象穩定、無生命危險。記者黃羿馨／翻攝
警方隨後立即檢視邱男傷勢並通知救護人員到場，將他送醫救治，目前生命徵象穩定、無生命危險。記者黃羿馨／翻攝

新竹縣竹北市中正西路昨日傍晚發生持刀追人驚魂，26歲邱男疑不滿路過女子遛狗時，狗朝他吠叫，竟持預藏刀械追逐女子。記者黃羿馨／翻攝
新竹縣竹北市中正西路昨日傍晚發生持刀追人驚魂，26歲邱男疑不滿路過女子遛狗時，狗朝他吠叫，竟持預藏刀械追逐女子。記者黃羿馨／翻攝

竹北警分局表示，警方依法使用警槍成功化解危機，全案訊後將邱男依妨害公務、恐嚇危害安全等罪嫌送辦，詳細犯案動機及案情仍待進一步釐清。記者黃羿馨／翻攝
竹北警分局表示，警方依法使用警槍成功化解危機，全案訊後將邱男依妨害公務、恐嚇危害安全等罪嫌送辦，詳細犯案動機及案情仍待進一步釐清。記者黃羿馨／翻攝

遛狗 竹北 新竹

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