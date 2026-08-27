桃園某診所醫師假病歷囤安眠藥轉賣毒販　檢求刑12年科罰1300萬

桃園市觀音區某診所吳姓醫師涉嫌虛構病患病歷、開立不實管制藥品處方箋，藉此囤積逾2萬顆含有三、四級毒品成分的美得眠、使蒂諾斯等安眠藥錠轉售毒販牟利，桃園地檢署偵結，依毒品危害防制條例等罪起訴，具體求刑12年、併科罰金1300萬元。

北市刑大之前偵辦魏姓男子販毒案，追查毒品來源，赫然發現魏男的管制藥品，竟來自桃園市觀音區的診所，報請桃園地檢署指揮偵辦 ，檢察長張春暉獲悉，考量醫師涉嫌非法販賣管制藥品情節重大，立即指派民生醫療專組檢察官袁維琪指揮專案小組擴大偵辦。

起訴指出，65歲診所負責人兼執業吳姓醫師，明知含有第三級毒品氟硝西洋成分的「美得眠」藥錠，以及含有第四級毒品佐沛眠成分的「使蒂諾斯」藥錠均屬管制藥品，且病患病歷與管制藥品收支結存簿冊皆須如實登載。

吳男利用病患前往就診的機會，在不知情的江姓、曾姓、郭姓、王姓、張姓及陳姓等多名患者病歷上，虛偽記載開立「柔拍」、「使蒂諾斯」等藥物。同時，他也在管制藥品收支結存簿冊中不實填報藥物用量，藉此以合法掩護非法，順利囤積大量管制藥品。

檢警調查，魏姓毒販於2025年12月15日下午3時39分，透過通訊軟體LINE與吳醫師接洽購買藥品。雙方談妥條件後，魏男隨即駕車搭載同行林男到觀音的診所，以2400元購得美得眠4盒、1萬8000元購得使蒂諾斯30盒，過程未經過合法藥師調劑，私下和吳醫師面交。

專案小組蒐證後，檢察官於今年4月15日指揮台北市刑大會同桃園市政府衛生局發動搜索，當場在吳男診所內，查扣使蒂諾斯藥錠2萬1924粒、美得眠藥錠846粒，以及2支手機、1 台平板、管制藥品存簿、處方文件、電腦主機，同時在保險箱內起出1629萬3500元現金等證物。檢方複訊後，向法院聲請羈押，法官裁定吳男40萬元交保。

檢方表示，吳男雖坦承犯罪，但身為專業醫師，本應透過開立處方箋並由藥師調劑的合法方式提供藥品，卻利用醫師及診所負責人身分，製作不實病歷及管制藥品登記簿，取得大量使蒂諾斯等管制藥品，並未經藥師調劑即私下販售牟利，檢方認為已危害社會信賴關係。

檢方認定，吳男於2025年12月15日交易行為，涉犯毒品危害防制條例第4條第3項、第4項販賣第三級、第四級毒品罪；另利用不實病歷及管制藥品帳冊取得管制藥品部分，涉犯刑法第215條業務上登載不實文書罪，以及毒品危害防制條例第5條第3項、第4項意圖販賣而持有第三級、第四級毒品罪。

針對販賣第三級、第四級毒品部分，檢方具體求處有期徒刑8年、併科1000萬元罰金；就利用不實病歷及帳冊，意圖販賣而持有第三、第四級毒品部分，求處有期徒刑4年、併科300萬元罰金，合計求刑12年、併科罰金1300萬元，以示懲儆。

桃園市衛生局說明，衛生局今年4月15日會同北市刑大前往涉案診所查核並清點管制藥品，相關藥物與物證均由警方扣押並移送桃園地檢署偵辦，衛生局後續將全力配合司法程序，並依相關法令妥處；衛生局特別提醒民眾，藥品務必透過合法醫療與藥事管道取得，並遵照醫藥專業人員指示使用，絕不可購買或服用來源不明的藥物，以確保個人用藥安全。

檢警在觀興診所查扣2萬顆含有三、四級毒品成分的美得眠、使蒂諾斯等安眠藥錠。圖／桃園地檢署提供

檢警在觀興診所吳容忍醫師保險箱內查扣1629萬3500元現金。圖／桃園地檢署提供

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885