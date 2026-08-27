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北市男酒後開車「2次拒檢」 警連開3槍仍被兔脫...他躲回酒店遭逮

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

許姓男子22日晚上在北市中山區林森北路某酒店消費，席間向友人借BMW Mini Cooper送朋友返家，不料返回酒店途中遇上警方臨檢點，他心虛兩度加速衝撞路檢點與執勤員警，員警向車輪開3槍仍被兔脫。警方兩小時後在酒店逮到他，他酒測值雖為0，警詢後仍被依妨害公務、公共危險罪嫌送辦。

中山分局長安東路派出所員警23日凌晨1時許，在松江路與民族東路口執行取締毒駕路檢勤務，許男（30歲）開Mini Cooper拒檢，直接加速衝過路檢點，警方記下車號特徵立即啟動攔截圍捕，隨後在新生北路一帶發現許男開車正在等紅燈，上前第二次攔查。

許男見狀配合，還踩油門衝撞員警與警用機車，員警當場掏槍朝輪胎連開3槍制止，許男仍趁亂駕車逃逸，所幸現場無人受傷。

警方成立專案小組，鎖定監視器畫面漏夜追查，先在林森北路與農安街口的地下停車場找到涉案車輛，並掌握許男搭計程車逃走，凌晨2時30分許在南京東路附近某酒店大廳找到他。

警方對許男酒測，他酒測值為0，毒品快篩也呈陰性，車內未查獲違禁品，許男供稱先前確實有喝酒，怕警方盤查會導致朋友的車子被扣牌，一時心虛才衝撞逃逸，警詢後被依妨害公務、公共危險等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

許姓男子日前酒後駕車，行經警方路檢點時心虛拒檢，二度被攔查又衝撞員警，警方當場開3槍仍被逃逸，事後2小時內在酒店大廳抓到他。記者翁至成／翻攝
許姓男子日前酒後駕車，行經警方路檢點時心虛拒檢，二度被攔查又衝撞員警，警方當場開3槍仍被逃逸，事後2小時內在酒店大廳抓到他。記者翁至成／翻攝

許姓男子日前酒後駕車，行經警方路檢點時心虛拒檢，二度被攔查又衝撞員警，警方當場開3槍仍被逃逸，事後2小時內在酒店大廳抓到他。記者翁至成／翻攝
許姓男子日前酒後駕車，行經警方路檢點時心虛拒檢，二度被攔查又衝撞員警，警方當場開3槍仍被逃逸，事後2小時內在酒店大廳抓到他。記者翁至成／翻攝

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