毒駕零容忍！企業助陣捐1600劑快篩提速 台中毒駕犯逾7成遭裁准入監

新興毒品快速流竄，毒駕已成道路安全重大威脅，馥華全球電商、築律國際法律事務所協助提供偵查能量，25日共同捐贈台中市警局，唾液毒品快篩試劑1600劑，將現場施作時間由8至10分鐘縮短為3至5分鐘，助攻警方提升查緝效率；統計顯示，台中市警方今年毒駕「日均查緝量」已較去年成長逾1倍，並有逾7成毒駕犯嫌入監。

台中市警局表示，毒駕案件具高度突發性與危險性，員警路邊攔查、觀察及施作快篩時，常須在車流環境中長時間執勤，影響勤務效率並增加執勤風險。此次捐贈試劑仍沿用美國原廠唾篩試紙，並針對鑑驗盒設計及棉棒吸收速率調整，增加唾液流速，有效縮短現場停留時間，提升查緝即時性與安全性。

據統計，今年5月1日至8月23日，台中市警方已查緝毒駕1011件。對照刑事警察局統計，台中市去年毒駕日均查緝量為5.1件，今年迄今提升至10.5件，成長比例達105.88%，顯示透過專案勤務、熱區分析及唾液快篩運用，查緝能量已有效提升。

另從今年5月15日，刑事訴訟法第101條之1，修正公共危險預防性羈押制度施行後，台中市警局積極針對高風險毒駕犯嫌即時蒐證、依法聲押。統計至今年8月23日，以現行犯逮捕674人，聲請羈押444人，成功羈押122人，加計通緝犯11人入監，共133人入監，入監比例逾7成，發揮司法嚇阻效果。

台中市刑大隊大隊長紀延熹表示，感謝企業以具體行動支持警方執法，吸毒後駕車危及自己、家人及所有用路人安全，警方將秉持「毒駕零容忍」立場，嚴查毒駕、嚴打毒品，守護市民安心回家的路。

台中市刑大25日接受馥華全球電商、築律國際法律事務所，捐贈1600劑毒品快篩試劑。圖／台中市刑大提供

台中市刑大25日接受民間業者捐贈1600劑快篩試劑，由台中市刑大大隊長紀延熹（右）回贈築律國際法律事務所律師王如嘉（左）感謝狀。圖／台中市刑大提供

台中市刑大25日接受民間業者捐贈1600劑快篩試劑，由台中市刑大大隊長紀延熹（右）回贈馥華全球電商董事黃楷茗（左）感謝狀。圖／台中市刑大提供

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