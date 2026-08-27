男子毒駕逆向撞路邊9輛車 驗出依托咪酯、安非他命毒品反應

又是毒駕，台中市潭子區勝利路昨晚有自撞車禍，莊姓男子開車逆向撞路邊車輛，共撞9輛車，幸無人受傷，警方對他毒品唾液快篩測試後呈依托咪酯、安非他命等毒品陽性反應，當場查獲依托咪酯、煙油等物，全案依公共危險罪、毒品危害防制條例等移送台中地檢署偵辦。

大雅警分局昨晚9時11分獲報指稱，在潭子區勝利路一間商店前有交通事故發生，立即派員前往處理。經員警到場了解，43歲莊姓男子開轎車沿勝利路往台中方向行駛，疑似逆向自撞，波及路邊停車之1輛轎車及8輛機車，莊男及另一輛轎車前車頭及左側車身受損，其他8輛停放機車左側及右側車身有受損，無人受傷。

警方依規定施以酒精濃度測試無飲酒情形；經莊男同意接受毒品唾液快篩測試後呈依托咪酯、安非他命等毒品陽性反應，過程中起獲依托咪酯、煙油等物，全案依公共危險罪、毒品危害防制條例等移送台中地檢署偵辦。

大雅分局呼籲，毒品會嚴重影響判斷力及反應能力，施用毒品後駕車，不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡；警方對毒駕行為絕不輕縱，持續加強攔查、檢測及查緝作為，全力守護市民交通安全。

台中市潭子區勝利路昨晚車禍，警方查出駕駛有毒品反應。記者游振昇／翻攝

台中市潭子區勝利路昨晚車禍，警方查出駕駛有毒品反應。記者游振昇／翻攝

台中市潭子區勝利路昨晚車禍，警方查出駕駛有毒品反應。記者游振昇／翻攝

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