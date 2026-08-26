【重磅快評】馬賽克遮住誰？台日案例映照台灣成犯罪者天堂

在台灣，做錯事的人到底該被保護到何種程度，才符合人權？這個問題最近又浮上檯面。

台中捷運隨機砍人案，洪淨持刀在車廂內攻擊乘客，造成2人受傷。案件經最高法院於2025年8月29日駁回上訴，9年9月徒刑定讞。中捷日前再向洪淨求償313萬1328元，台中地院判准26萬3976元，認為運量下降主要集中在事發當天及隔天，不能把後續營收落差全部歸責於洪淨；這起民事判決目前仍可上訴。

法院如何認定損害，是法律問題；另一個問題卻讓人難以理解：一個已經被法院判決有罪確定的隨機砍人者，為什麼社會大眾無法看見他的臉？這不是尚待釐清的嫌疑案件，也不是法院還在判斷有沒有犯罪。刑事責任既已確定，新聞畫面卻仍將他的臉馬賽克、姓名部分遮蔽。民眾難免質疑：我們究竟是在保護誰？

看看鄰近的日本，情況卻大不相同。

奈良藥師寺國寶「佛足石」今年4月遭人潑灑含甘油液體，日本警方8月22日在關西機場逮捕一名39歲台灣籍女子，並公開姓名、年齡及職業等資訊。這名女子的姓名、年齡、工作及4月赴日行程，與藝人五熊蔡頤榛、本名蔡宜臻的資料高度吻合；日本媒體也公開相關影像。不過，五熊經紀人表示案件仍由日本調查，相關資訊仍待釐清，因此台灣媒體若稱「五熊涉案」，仍應使用「疑似」或「身分高度吻合」等謹慎表述。

這個案例值得台灣思考的，不只是「日本為什麼可以公開、台灣為什麼不行」，而是我們是不是把「無罪推定」、「偵查不公開」與「不得公開臉孔」混為一談。

「無罪推定」的意思，是在法院判決確定前不能把嫌疑人當成罪犯；「偵查不公開」則是刑事偵查程序的原則。兩者都不是一條「犯罪者永遠不能露臉」的法律。尤其案件已經判決確定，更不能簡單用「偵查不公開」解釋所有影像都必須馬賽克。

當然，嫌疑人的隱私權、人格權與無罪推定都應受到保障。案件尚在偵查、起訴階段，媒體更應避免未審先判。但問題是：案件的不同階段、犯罪的不同程度、公共利益的不同強弱，難道都應該使用同一把馬賽克的尺來衡量？

一名只是被警方帶回調查的人，當然不能因為遭逮捕就被宣布有罪；但一名已經三審定讞的重大暴力犯罪者，社會對其公共資訊的需求，難道能與尚未起訴的嫌疑人完全畫上等號？一個令人不安的現象於是浮現：被害人的傷勢、姓名與遭遇可以被社會看得一清二楚，犯罪者卻始終躲在馬賽克後面。

隨機砍人不是單純的私人糾紛。捷運是公共運輸，犯罪造成的是整個社會的恐懼。社會當然有知情權，知情權也不會是獵巫權，真正需要討論的，不是「犯罪者一律公開」或「一律馬賽克」，而是應該建立更清楚的分級原則。

偵查中的案件，嚴守無罪推定；重大公共安全案件，衡量公共利益決定揭露程度；案件判決確定後，也應重新檢視是否仍有全面馬賽克的必要。因為人權不是犯罪者的護身符，隱私權也不是讓社會失去記憶的橡皮擦。

台灣不需要倒退到把嫌犯照片貼滿街頭的年代，也不能讓媒體成為私刑工具，但「保護個資」不該變成遮蔽公共利益的萬用答案。

一個真正成熟的人權社會，不是把所有犯罪者的臉都公布，也不是把所有人的臉都遮住，而是知道什麼時候該保護嫌疑人的權利，什麼時候更該尊重被害人與社會的知情權。若已經定讞的重大暴力犯罪者始終躲在馬賽克後面，受害者卻必須承受恐懼與記憶，我們保護的究竟是人權，還是已經被扭曲的人權想像？