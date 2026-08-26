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台中男毒駕撞4車 走路搖晃過程被民眾拍下交警方

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市顏姓男子前天下午駕車經霧峰區峰堤路往霧峰市區方向行駛時，撞擊路邊停放的4輛轎車，警方處理時發現他言行舉止怪異，經以毒品唾液快篩呈「陽性反應」，警訊後依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方說，顏姓男子前天下午6時許開車撞擊到路邊停放的另4輛轎車，致轎車多有毀損。他行駛一段距離後才停車下來查看，但一路搖搖晃晃被民眾錄影拍下，並交給前往處理的員警觀看。

處理員警認為他舉止怪異，因此進一步實施毒品快篩，查出他的確有毒品反應，並以此將他移送法辦。

警方呼籲民眾切勿接觸毒品，尤其毒駕往往造成社會不安，警方仍持續強力執法作為，以確保交通安全及社會秩序。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>顏姓男子前天下午駕車經霧峰區峰堤路往霧峰市區方向行駛時，撞擊路邊停放的4輛轎車。圖／民眾提供
台中市顏姓男子前天下午駕車經霧峰區峰堤路往霧峰市區方向行駛時，撞擊路邊停放的4輛轎車。圖／民眾提供

台中 毒駕 台中市

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