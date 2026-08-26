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警鳴笛攔捕遭衝撞！竹南男子無照又拒檢逃逸 毒品快篩陽性遭移送
苗栗縣竹南警分局員警於昨（25）日晚間執行巡邏勤務時，攔捕1輛拒檢逃逸轎車，經盤查駕駛黃姓男子，發現他有毒品反應；全案警詢後，依公共危險等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並持續釐清相關案情。
竹南警方指出，昨晚巡邏警網行經竹南鎮佳北二街一帶，發現1輛自小客車行經路口時未依規定減速慢行，且未使用方向燈，員警遂示意駕駛停車接受盤查，但駕駛見警鳴器後不僅未停車，反而加速逃逸。
警方一路尾隨跟車至山佳里國道3號交流道下方時，該車仍未停車，並衝撞警方攔截圍捕巡邏車。警方隨即將車輛及駕駛控制，經查駕駛為47歲黃姓男子，黃男面對警方盤查時神色慌張，並自稱因未領有駕駛執照，擔心遭警方查獲才會駕車逃逸。
現場經黃男配合警方實施毒品唾液快篩，結果呈現安非他命陽性反應，後續將採集檢體送驗，以確認是否涉及毒品施用，全案依公共危險等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並持續釐清相關案情。
警方提醒，駕駛人應遵守交通規則，切勿無照駕駛或於駕車前施用毒品，以免危害自身及其他用路人安全。若遇警方攔查，應立即依指示停車接受檢查，切勿因心存僥倖而加速逃逸，不僅可能衍生更多法律責任，也可能造成無法挽回的交通事故。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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