台中毒媽不顧女兒在旁 猛抽喪屍煙彈又吸安…嫩嬰竟驗出超高濃度毒品

台中李姓婦人染有吸毒惡習，她不顧女兒年僅5個多月大竟直接在她身旁吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯、安非他命，釀小孩被迫吸毒煙，警方二度上門搜索，檢察官直接指示採集女嬰頭髮送驗，結果甲基安非他命濃度高達7880pg／mg，偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴她。

檢警調查，李婦2025年1月產下1名女嬰，同年6月29日深夜不顧女兒才5個多月大，竟直接在北屯區的租處施用依托咪酯，隔天凌晨30日再施用安非他命，造成女嬰同時吸入依托咪酯、安非他命毒煙。

警方同年7月1上門搜索，查扣毒品、吸食器及監視器畫面等，但李仍隨即又在8、9月間，持續在女兒身邊吸食安非他命，因警方檢視監視器記憶卡發覺李婦涉有販毒嫌疑，報請檢方偵辦。

檢察官指揮警方9月2日二度搜索，除查扣3包安非他命還有分裝器具、磅秤等，檢方並指示要採集女嬰的毛髮，經送驗後竟高達甲基安非他命濃度7880pg／mg、安非他命濃度311pg／mg。

檢方訊時，李婦坦承在女兒身邊吸毒，並有監視器畫面、女嬰頭髮送驗報告，及警方查扣相關毒品、器具可佐。

檢方發現，李婦才因毒品罪入獄，剛出監不久又再犯，可見不知悔改，偵結依對於未滿7歲之人，以他法足以妨害其身心之健全或發育罪嫌起訴她。

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