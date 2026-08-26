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影／逢甲商圈暗夜傳毒駕車禍 男子暴衝撞爛路邊4機車

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區福星路在今天凌晨傳出毒駕車禍，詹姓男子疑吸毒後駕駛馬自達轎車，行經該處時失控，撞上路邊4輛機車，幸無人員傷亡，警方獲報到場查處，詹男雖無酒精濃度，但呈現K他命的毒品陽性反應，但車內沒有查獲違禁品，警詢後依毒駕公共危險罪送辦。

第六警分局西屯派出所今天凌晨3時許獲報到場，對肇事的詹姓男子（22歲）實施酒測，無酒精濃度，但進一步進行唾液毒品初步篩檢時，卻呈現K他命陽性反應。警方依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款舉發，將肇事車輛移置保管。

警方表示，現場並未查獲毒品或其他違禁物，唾液篩檢結果僅屬初步篩檢，詹男是否涉及施用毒品後駕車，仍須綜合相關事證研判。

警方已依規定採集詹男尿液送驗，製作毒駕觀測紀錄，同時蒐集事故現場跡證及相關資料，後續將依檢驗結果、觀測紀錄及其他客觀事證，依法偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市詹姓男子今天凌晨行經逢甲商圈時，疑似毒駕，連撞路旁4輛機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市詹姓男子今天凌晨行經逢甲商圈時，疑似毒駕，連撞路旁4輛機車。記者陳宏睿／翻攝

台中市詹姓男子今天凌晨行經逢甲商圈時，疑似毒駕，連撞路旁4輛機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市詹姓男子今天凌晨行經逢甲商圈時，疑似毒駕，連撞路旁4輛機車。記者陳宏睿／翻攝

台中市詹姓男子今天凌晨行經逢甲商圈時，疑似毒駕，連撞路旁4輛機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市詹姓男子今天凌晨行經逢甲商圈時，疑似毒駕，連撞路旁4輛機車。記者陳宏睿／翻攝

毒駕 車禍 機車 台中

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