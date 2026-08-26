涉恐嚇、組織犯罪 麥寮鄉代會主席韓青山求刑20年

雲林縣麥寮鄉代會主席韓青山。聯合報系資料照

雲林縣麥寮鄉代表會主席韓青山遭控以服務處為據點，招募成員開設工程公司，向廢土業者索取保護費並教唆毆打，還恐嚇來麥寮挖角棒球選手的高雄某職校教練，另逃漏稅達兩千多萬元。雲林地檢署昨依組織犯罪、恐嚇、逃漏稅等罪嫌起訴韓等廿六人，並對韓求處廿年徒刑。

韓青山表示平時在地方服務，「做什麼事地方鄉親都很清楚」，稱檢方指控不是事實，將在法庭上捍衛自己的清白。

起訴指出，韓青山（五十八歲）二○二二年起，以麥寮鄉的服務處為據點，招募張姓、黃姓男子擔任幹部，並邀邱姓男子等人組不法集團，隔年韓的友人和林姓廢土砂石車司機發生行車糾紛，韓便向麥寮地區廢土業者放話，揚言不交出林「會封殺全鄉土尾運作」，林最後在友人陪同下至韓的服務處致歉，仍遭多人圍毆。

檢方查出，韓青山向多名砂石業者宣告，在麥寮回填廢土，須事先告知地點、收料時間，否則無法施工，並指派黃向各家業者收取每周三千至六千元不等、俗稱「照水（把風）」的保護費，業者若不從，韓等人即圍場、攔車阻礙施工。被害業者八家，韓的不法所得達一一二萬七千元。

檢方痛批韓青山身為鄉代，竟組暴力集團橫行鄉里，並對張姓、黃姓兩名幹部求刑十五年，其餘人也建請法院從重量刑。